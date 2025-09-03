Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate în cadrul unui târg la Muzeul Țăranului Român din Capitală

Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate de meșteri populari în cadrul Târgului „De Ziua Crucii” organizat între 12 – 14 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român din Capitală, anunță instituția muzeală într-un comunicat de presă.

Expoziția de obiecte religioase va fi amenajată în Muzeul de la Șosea și va putea fi vizitată între orele 10:00-18:00.

Pe parcursul celor trei zile de târg, pasionații de iconografie, cioplit sau modelare în teracotă sunt invitați să participe la ateliere specifice susținute de artiști în aceste domenii.

Pentru înscrierea la ateliere, doritorii trebuie să contacteze instituția muzeală la adresa de email: [email protected]. Costul unui atelier este de 35 lei pentru fiecare participant.

De asemenea, organizatorii au anunțat că la târgul meșterilor vor fin invitați și producători de dulciuri de casă, miere și produse apicole, plante de leac, fructe și flori de toamnă.

Evenimentul se va desfășura în cadrul Zilelor Muzeului Țăranului și cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Sursă foto: Facebook / Muzeul Țăranului Român