La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române

La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

La simpozionul „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia Românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” vor participa profesori și doctoranzi ai facultăților de teologie din țară.

Cei care doresc să audieze conferințele din cadrul simpozionului trebuie să se înscrie prin intermediul unui formular online.

Programul integral, temele tratate și numele invitaților pot fi consultate aici.

În contextul Centenarului Patriarhiei Române sunt organizate diferite întâlniri culturale menite să reflecte aniversarea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Foto credit: Bogdan Zamfirescu / Doxologia