Lucrări importante la Biserica românilor din Rinkobing, Danemarca: Un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari

Biserica românilor din Rinkobing – Skiern, Danemarca, trece prin importante lucrări de amenajare, care fac parte dintr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, informează Trinitas TV.

Mai precis, este vorba despre modernizarea sistemului de încălzire a lăcașului construit în secolul XX și achiziționat recent de la comunitatea luterană din zonă.

Biserica este închinată Maicii Domnului, Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici și Sfântului Teodgar cel Sfințit de la Westerwig.

Potrivit Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, la finalul lucrărilor lăcașul va deveni un centru de educație și comuniune, un cămin primitor pentru adulți și copii.

Loc de întâlnire sufletească

„Aici ne întâlnim cu Dumnezeu și unii cu alții. Aici este casa în care ne întâlnim cu Dumnezeu și ne umplem de El la Dumnezeiasca Liturghie, dar ne întâlnim și unii cu alții în liturghia de după liturghie sau liturghia fratelui”.

„Așadar, este un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari. Este un centru viu de credință, de educație și de comuniune”, a spus PS Macarie.

„În acest sfânt lăcaș se desfășoară o amplă misiune cu cei mici în cadrul școlii parohiale, dar și cu tinerii prin Centrul de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare precum și cu adulții”, a explicat Episcopul Europei de Nord.

Prin instalarea noului sistem de încălzire va fi asigurată buna desfășurarea programului liturgic, dar și a activităților organizate cu scopul păstrării, dezvoltării și promovării identității etnice, culturale, religioase și linguistice a românilor din comunitate.

Parohia Ortodoxă Românească Rincobing-Schiern a fost înființată în anul 2022.

Foto credit: Trinitas TV