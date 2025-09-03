Arhiepiscopia Dunării de Jos ajută 3300 de copii să meargă la școală

Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară în această perioadă Programul „Hristos în școală” prin care dorește să ajute 3300 de elevi cu rechizite la începutul anului școlar.

Programul se desfășoară cu ajutorul preoților din parohii, care identifică și distribuie rechizitele elevilor care au nevoie.

Valoarea programului se ridică la 330.000 de lei, iar cheltuielile sunt suportate de parohii, protoierii și centrul eparhial.

Acțiunile din cadrul programului au debutat marți, când Protoieria Galaţi a distribuit parohiilor din subordine 543 de ghiozdane cu rechizite școlare.

De asemenea, o altă acțiune a avut loc în Protopopiatul Nicorești, unde au fost oferite peste 200 de ghiozdane cu rechizite celor mici.

Distribuirea ghiozdanelor continuă pe tot parcursul săptămânii premergătoare începerii școlii.

Astfel de activități filantropice se desfășoară în această perioadă pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române.

Sursă foto: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos