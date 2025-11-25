Zilele Șaguniene: Documentarul despre Sfântul Dumitru Stăniloae a fost prezentat la Sibiu

Documentarul despre Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, realizat de Trinitas TV, a fost proiectat luni seară la Sibiu, în cadrul Zilelor Șaguniene 2025.

Prezent la eveniment, regizorul documentarului, pr. George Adrian Aniculoaie, a vorbit despre ajutorul pe care la primit din partea sfântului în producerea filmului.

„De fiecare dată Sfântul Dumitru Stăniloae m-a îndrumat, pentru că de cel puţin trei ori nu ştiam ce să fac în continuare la film, deschideam materialul video şi mă ducea exact la cuvintele care trebuiau spuse în acel moment. Vă mărturisesc cu mâna pe inimă că am simţit lucrarea Sfântului Dumitru Stăniloae când am făcut acest film”.

Datorită numărului mare de doritori, Mitropolia Ardealului a organizat încă o proiecție a filmului în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, care a avut loc în aceeași seară.

Proiecțiile din cadrul Zilelor Șaguniene continuă marți cu lansarea filmului dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, realizat de echipa Trinitas TV şi regizat de Mara Ionescu.

De asemenea, miercuri va avea loc proiecția filmului documentar dedicat Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, realizat de Trinitas TV, în regia Simonei Iordache.

„Zilele Șaguniene” reprezintă o serie de evenimente culturale și duhovnicești organizate de Mitropolia Ardealului în preajma sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Foto credit: Mitropolia Ardealului