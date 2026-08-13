O expoziție despre drumul Nadiei Comăneci către perfecțiune a fost prezentată la Oradea

Expoziția „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune” a fost prezentată marți la Teatrul Regina Maria din Oradea, în cadrul Galei „10 pentru eternitate”, organizată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice de la Montreal.

Proiectul expozițional este susținut de Arhivele Naționale ale României și prezintă parcursul sportivei prin documente de arhivă și fotografii.

„Expoziția este aici pentru toți orădenii, cărora încercăm să le arătăm parcursul Nadiei. Din foaierul teatrului se va muta, vineri, 14 august, în pasajul Madach Imre, unde va putea fi vizitată până la finalul lunii august. Din septembrie până spre sfârșitul anului, gazda expoziției Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune va fi Muzeul Țării Crișurilor”, se arată într-un comunicat al Arhivelor Naționale ale României.

50 de ani de la primul 10 olimpic

Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istoria olimpică notată cu 10. Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci” în România.

Proiectul este construit în jurul a două repere ale momentului de la Montréal: numărul 73, purtat de Nadia Comăneci în concurs, și nota 1.00, așa cum a fost afișată pe tabela electronică nepregătită pentru nota 10.

Evenimentul de la Oradea completează expoziția deschisă la București, la Arhivele Naționale ale României.

Dialog și momente dedicate gimnasticii

Gala de la Oradea a inclus un dialog cu Nadia, moderat de Simona Țăranu, în care fosta mare sportivă a rememorat etape din copilărie, din cariera sa și din drumul spre performanță.

Programul artistic a fost deschis de Corul de Copii „Coralini” al Filarmonicii de Stat Oradea. Au urmat demonstrații sportive susținute de gimnaste de la Clubul Sportiv Universitar Oradea și de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”.

În cadrul galei au fost premiați și sportivi din județul Bihor, distincțiile fiind oferite de Nadia Comăneci și de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Publicul a văzut și o secvență din filmul „Nadia”, regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, producție care va fi lansată integral în mai 2027.

Foto credit: Facebook / Arhivele Nationale ale Romaniei