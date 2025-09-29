Se lansează un volum și un film documentar dedicate Sfântului Dumitru Stăniloae

Volumul „Sfântul Dumitru Stăniloae, Corespondență” (editura Cuvântul Vieții) și filmul documentar „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” realizat de Trinitas TV vor fi lansate, joi 2 octombrie, de la ora 17:00, la Biblioteca Sfântului Sinod, sala „Conon Arămescu – Donici”.

Invitații evenimentului sunt: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar Patriarhal, Dumitru Horia Ionescu, prof. univ. Remus Rus, pr. Dorin-Demostene Iancu și pr. Ștefan Zară.

Cu această ocazie se va organiza o expoziție de cărți și documente.

Părintele Stăniloae, unul dintre cei mai mari teologi români, a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vara anului 2024, cu data de prăznuire pe 4 octombrie.

Foto credit: Basilica.ro