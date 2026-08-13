Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia

Calendar Ortodox 14 august

Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului

În Biserica Ortodoxă durata serbării praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția Sărbătorii Învierii Domnului care ține trei zile de-a rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de pregătire numit preserbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire.

De asemenea, sărbătorile împărătești au și o perioadă de continuare sau prelungire a serbării, numită după-serbare sau după-prăznuire.

Prima zi a înainte-serbării se numește începutul sărbătoririi, iar ultima zi a după-serbării se numește, cu un termen slavon, odovania, adică sfârșitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii.

În ziua dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului se oficiază, în cadrul Vecerniei Mari, Rânduiala Prohodului Adormirii Maicii Domnului.

Prohodul Maicii Domnului a fost alcătuit de Manuel din Corint la începutul secolului al XVI-lea, după modelul Prohodului Mântuitorului care se cântă în Vinerea Mare. Generalizată mai ales în bisericile ruseşti, a pătruns şi în spaţiul românesc, prin traducerea făcută în 1820 de Ion Pralea.

Sf. Proroc Miheia

Sf. Proroc Miheia a fost fiul lui Ioram și a prorocit 84 de ani, cu 660 ani înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Miheia – cel care este de la Dumnezeu. Aceasta este tâlcuirea numelui proorocului Miheia. Însuşi numele său reprezintă o mărturie a activităţii sale prooroceşti. Miheia s-a născut în localitatea Morati. Era fiul lui Ioram şi a fost contemporan cu alţi prooroci importanţi precum Isaia, Osea sau Amos.

Acest prooroc l-a mustrat pe Ahav, împăratul Samariei, pentru păcatele săvârșite, și, pentru a nu fi pedepsit pentru această îndrăzneală, a fugit în munți. După moartea lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul acestuia, deoarece și el a fost mustrat de prooroc pentru păcatele lui și ale părinților săi.

Sf. Prooroc Miheia a fost îngropat în Morati, lângă movila lui Enachim.

Tropar Glasul 2

A proorocului Tău Miheia pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Tot în această zi, potrivit Mineiului, facem pomenirea: