Zilele Șaguniene 2025: Două săptămâni de cultură și spiritualitate la Sibiu și în Țara Făgărașului

Zilele Șaguniene 2025 se desfășoară între 24 noiembrie și 5 decembrie, reunind la Sibiu, Brașov, Făgăraș și în localitățile din jur un amplu program cultural-liturgic dedicat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Ediția din acest an a Zilelor Șaguniene va debuta luni, 24 noiembrie, la Sibiu, cu Conferința misionar-pastorală „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea”, urmată de întâmpinarea moaștelor Sfântului Serafim cel Răbdător la Catedrala Mitropolitană și de proiecția unui documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Programul continuă în zilele următoare cu simpozioane naționale, workshop-uri de pictură, expoziții tematice, proiecții de filme Trinitas TV, precum și cu evenimente desfășurate în paralel la Făgăraș, Brașov, Vlădeni, Râșnov și Avrig.

Momentele centrale vor avea loc în weekendul 29–30 noiembrie, când sunt programate procesiunea cu sfintele moaște ale mitropolitului, Slujba de Priveghere și Sfânta Liturghie dedicate sărbătorii Sfântului Andrei Șaguna, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Zilele Șaguniene se vor încheia în data de 5 decembrie, la Avrig, cu un workshop dedicat sfinților și mărturisitorilor români din perioada comunistă.

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a fost unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Transilvaniei, cunoscut pentru reformele sale administrative, pentru sprijinirea educației și pentru activitatea culturală. A trecut la Domnul în 1873 și a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011, cu ziua de prăznuire în data de 30 noiembrie.

Programul complet poate fi consultat aici.

Foto credit: patrimoniu.sibiu.ro