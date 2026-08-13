„Poema română” de George Enescu va fi prezentată într-o experiență audiovizuală la București

„Poema română” de George Enescu va fi prezentată în 19 august într-o experiență audiovizuală la MINA – Museum of Immersive New Art din București, în ziua în care se împlinesc 145 de ani de la nașterea compozitorului.

Proiectul „George Enescu – Poema Română: Immersive Experience” propune o călătorie audiovizuală inspirată din viața și opera compozitorului român. Experiența este construită în jurul lucrării „Poema română”, op. 1, una dintre creațiile de început ale lui George Enescu.

Proiecția pornește de la o înregistrare realizată de Electrecord în anii ’90, cu Orchestra Națională Radio, dirijată de Horia Andreescu. De asemenea, componenta vizuală este realizată de Les Ateliers Nomad și transformă audiția într-o experiență în care sunetul, imaginea, spațiul și tehnologia intră în dialog.

Publicul va putea vedea fotografii ale lui George Enescu din mai multe etape ale vieții și carierei sale, unele dintre ele animate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Lucrare de început

George Enescu a compus „Poema română” în 1897, la vârsta de 16 ani. Lucrarea este prima creație căreia compozitorul i-a atribuit un număr de opus. Prima audiție a avut loc la Paris, în 1898, unde lucrarea s-a bucurat de aprecierea criticii.

Muzicologul Pascal Bentoiu considera „Poema română” prima lucrare românească de amploare care s-a impus într-un mare centru muzical al lumii.

Proiecțiile vor începe la ora 18:30 și vor avea loc la intervale de 30 de minute, până la ora 21:00.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unui bilet rezervat în prealabil prin platforma Eventim.ro.

Foto credit: Artemix.ro