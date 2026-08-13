Prima Întâlnire a Micilor Ortodocși va reuni aproximativ 200 de copii la Hârja

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului va organiza în data de 2 septembrie Întâlnirea Micilor Ortodocși la Ansamblul de servicii social-medicale și educaționale Hârja, unde sunt așteptați aproximativ 200 de copii.

Participanții provin din centrele de zi ale eparhiei și vor beneficia de o zi dedicată rugăciunii, comuniunii, formării creștine și bucuriei de a fi împreună.

Programul va începe cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți.

Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 Sfinte Femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească, într-un format interactiv și adaptat vârstei participanților.

Vor urma festivitatea de premiere, oferirea ghiozdanelor cu rechizite și a materialelor catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor.

Ziua se va încheia cu o excursie tematică la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești și Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești.

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