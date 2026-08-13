Ziua Marinei Române va fi serbată la București și în marile orașe port din țară

Forțele Navale Române vor sărbători sâmbătă Ziua Marinei Române la București și în orașele port Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea și Galați.

Punctul central al activităților va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei, unde, începând cu ora 10:00, peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Ceremonia va include utilizarea a peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

La exercițiul FNR 26.10 vor participa și patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Componenta aeriană națională a exercițiului va fi completată cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C 27-J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cinci avioane ale Aeroclubului României.

Participarea forțelor armate străine va fi reprezentată de două nave ale Forțelor Navale ale Turciei, o fregată și o corvetă, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei, o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei, două avioane F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole din Poliția Aeriană Întărită a NATO și avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 al Marinei Militare Franceze.

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia seara cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale și retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei.

Foto credit: Forțele Navale Române