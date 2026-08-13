Mitropolitul Nicolae a transmis un cuvânt pastoral despre Adormirea Maicii Domnului: Este sărbătoarea nădejdii noastre

„Adormirea Maicii Domnului este și sărbătoarea nădejdii noastre”, a transmis joi Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în cuvântul pastoral cu prilejul praznicului.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că Biserica nu privește acest moment ca pe unul al deznădejdii, ci ca pe o mărturie a biruinței vieții: „Maica Domnului adoarme, dar moartea nu o poate ține”.

„În centrul sărbătorii de astăzi se află un mormânt, dar Biserica nu ne cheamă la întristare, ci la bucurie. Apostolii sunt adunați în jurul trupului Maicii Domnului, dar cântările praznicului vorbesc despre viață. Se săvârșește o despărțire, dar Biserica vestește o întâlnire”.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a amintit că, după Învierea lui Hristos, moartea nu mai poate fi considerată capătul ultim al existenței: „Hristos Însuși a numit moartea adormire. Înainte de a o învia pe fiica lui Iair, El spune: N-a murit, ci doarme”.

„Sfinții Părinți care au vorbit despre Adormirea Maicii Domnului nu au încercat să ascundă realitatea morții. Dimpotrivă, tocmai în moartea ei au văzut descoperindu-se puterea Învierii lui Hristos”.

Chivotul cel sfânt și însuflețit

Înaltpreasfinția Sa a arătat locul unic al Maicii Domnului în istoria mântuirii, prin faptul că din trupul ei Și-a luat trup Fiul lui Dumnezeu: „Nu este sfântă numai pentru că a trăit o viață virtuoasă. Ea are un loc unic în istoria mântuirii pentru că în trupul ei s-a săvârșit taina Întrupării”.

„Cea care L-a primit pe Dumnezeu în trupul ei este acum primită de Dumnezeu în Împărăția Sa”, a transmis mitropolitul.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a atras atenția asupra imaginii centrale din icoana Adormirii, în care Hristos ține în brațe sufletul Maicii Sale, asemenea unui prunc înfășat în lumină.

„La Betleem, ea Îl primește pe Dumnezeu în lumea noastră. La Adormire, Dumnezeu o primește pe ea în lumea Sa. La Betleem, Maica Îl poartă pe Fiul. La Adormire, Fiul o poartă pe Maica Sa”.

„Cum trăiesc înainte de a muri?”

În partea finală a cuvântului pastoral, Mitropolitul celor două Americi a explicat că, în fața realității morții, întrebarea esențială nu este doar aceea privind momentul și felul în care omul va muri, ci mai ales felul în care își trăiește viața.

„Oricât am evita acest gând, fiecare dintre noi merge către ziua în care va părăsi lumea aceasta. Dar creștinul nu întreabă numai: Cum voi muri? Întrebarea mult mai importantă este: Cum trăiesc înainte de a muri?”.

„Maica Domnului ne arată această pregătire. Ea a spus da lui Dumnezeu la Buna Vestire. A rămas cu Hristos în timpul vieții. A stat lângă El la Cruce. S-a rugat împreună cu Apostolii. Și la sfârșit a trecut către El”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Să o rugăm pe Maica Domnului să ne învețe să spunem și noi lui Dumnezeu, în fiecare zi a vieții noastre: Fie mie după cuvântul Tău”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

Cuvântul pastoral al Mitropolitului Nicolae al celor două Americi poate fi citit integral aici.

Foto credit: Facebook / Mitropolia celor două Americi