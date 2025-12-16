O statuie a Reginei Maria a României a fost dezvelită la Bran

O statuie a Reginei Maria a României a fost inaugurată, sâmbătă, la Bran, în județul Brașov.

Potrivit autorităților locale, acest eveniment marchează aniversarea a 150 de ani de la nașterea fostei suverane a țării noastre.

Acțiunea reprezintă un gest de recunoștință pentru contribuția Reginei Maria la făurirea României Mari, dar și sublinierea legăturii speciale pe care aceasta a avut-o cu Branul.

Muzeul Național Bran, deținătorul vastei colecții moștenite de la suverană, a susținut inițiativa și a felicitat demersul președintelui Asociației „Fiii și Prietenii Branului”, Emil Stoian. Primăria și Consiliul Local Bran au contribuit la realizarea acestui proiect.

Regina Maria, un model de curaj și un reper moral

La eveniment a fost prezent și Nicolae-Mihai Medforth-Mills, care a afirmat că Regina Maria rămâne un model de urmat pentru toate generațiile.

„Regina Maria a fost un exemplu de curaj, de responsabilitate și credință în destinul unei națiuni. A purtat cu mândrie portul tradițional, a apărat identitatea românească și a devenit un ambasador al României, vorbind lumii despre cine suntem cu demnitate și pasiune. Rămâne un reper moral, o lumină și un exemplu de urmat pentru tineri, prin dragostea sa necondiționată pentru țară și popor”, a spus nepotul Regelui Mihai.

Proiectul a fost realizat de către sculptorul Valentin Duicu.

Tot anul acesta, în comuna Măciuca din județul Vâlcea, a fost inaugurată prima statuie ecvestră a Reginei Maria a României.

La începutul lunii decembrie, în Republica Moldova a fost pusă în circulație o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria.

Foto credit: Brașov Știri

