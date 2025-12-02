Republica Moldova: Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României a fost pusă în circulație

Republica Moldova va pune în circulație o nouă monedă comemorativă, dedicată Reginei Maria a României, după ce hotărârea Băncii Naționale de la Chișinău a fost publicată în Monitorul Oficial.

Moneda poartă titlul „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere” și face parte din emisiunea numismatică a anului 2025.

BNM anunță că lansarea oficială va avea loc la 1 decembrie 2025. Moneda va avea statut de mijloc legal de plată pe întreg teritoriul țării și va fi însoțită de certificat de autenticitate. Publicul larg, colecționarii și pasionații de istorie o vor putea achiziționa direct de la Banca Națională sau prin băncile licențiate. Fiecare instituție financiară va putea stabili un preț propriu de comercializare, cu limita maximă de 3% peste valoarea stabilită de BNM.

Hotărârea confirmă rolul monedelor comemorative în promovarea valorilor istorice și culturale, iar includerea ei în categoria mijloacelor legale de plată îi conferă un plus de vizibilitate. Publicarea deciziei în Monitorul Oficial marchează momentul de la care moneda devine disponibilă și recunoscută.

Regina Maria, o figură importantă a istoriei naționale

Moneda este dedicată Reginei Maria, una dintre cele mai influente personalități ale României moderne. Născută în 1875, aceasta a jucat un rol central în timpul Primului Război Mondial. A sprijinit armata, a îngrijit răniți și a reprezentat România pe plan diplomatic în fața marilor puteri.

Contribuția ei la recunoașterea internațională a Marii Uniri din 1918 rămâne un reper istoric. Curajul și determinarea au făcut ca numele ei să fie asociat cu patriotismul și demnitatea unei epoci marcate de schimbări profunde.

Figura Reginei Maria continuă să inspire. În 2024, la Chișinău a fost inaugurat un monument în cinstea ei, amplasat în scuarul Liceului Teoretic Gheorghe Asachi.

Noua monedă comemorativă vine să completeze aceste gesturi de omagiere și să aducă publicului o formă simbolică de recunoaștere a rolului ei în istoria românească și europeană.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

