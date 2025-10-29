150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al curajului, credinței și al iubirii de țară

În data de 29 octombrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, una dintre cele mai puternice și iubite personalități din istoria națională.

Regina Maria s-a născut în data de 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în Anglia, ca Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, fiind nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. La doar 17 ani, s-a căsătorit cu Principele Ferdinand, moștenitorul tronului României, devenind mai târziu regină, mamă și simbol național.

Într-una din numeroasele sale scrieri memorialistice, Majestatea Sa mărturisea că nu-și poate închipui lumea fără copii și că aceștia au fost „punctul central” al vieții ei. A fost scriitoare, promotoare a portului popular românesc și prima femeie membră a Academiei Franceze de Arte Frumoase.

Regina soldat

În timpul Primului Război Mondial, Regina Maria s-a aflat pe front, alături de soldați, în spitalele de campanie, purtând uniforma de soră medicală.

„Toată viața am fost puternic înzestrată cu darul milei”, scria Regina Maria în autobiografia Sa.

Era supranumită „Regina soldat” sau „Mama răniților” pentru prezența ei pe front, în timp ce Contele Charles de Saint-Aulaire, ambasadorul Franței în România, scria: „Există un singur bărbat în România și acela este Regina”.

România în gând inimă și suflet

După război, Regina Maria a reprezentat România la Conferința de Pace de la Paris din 1919, pledând cu fermitate pentru recunoașterea internațională a României Mari. Suverana a fost primită cu onoruri la Paris, Londra și Washington, fiind considerată una dintre cele mai influente femei ale epocii.

Cunoscută pentru dragostea sa față de popor, artă și frumos, Regina Maria a fost autoare de scrieri memorialistice și a promovat portul popular românesc.

„Am România în gând, inimă și suflet”, mărturisea Majestatea Sa.

Regina Maria a trecut la Domnul în data de 18 iulie 1938, la Castelul Pelișor, lăsând prin testament dorința ca trupul să-i fie înmormântat la Curtea de Argeș, iar inima să-i fie păstrată la capela Stella Maris din Balcic – „pentru că acolo am lăsat o parte din sufletul meu”.

Evenimente aniversare dedicate Reginei Maria

Aniversarea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria este marcată printr-o serie de manifestări culturale și comemorative organizate în întreaga țară și în străinătate.

La București, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează, vineri simpozionul omagial „Maria, o regină în slujba țării și armatei ei”, desfășurat la Palatul Cercului Militar Național, cu participarea Alteței Sale Regale Principele Radu și a academicianului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, potrivit unui comunicat de presă.

În paralel, la Brașov este vernisată expoziția „Regina Maria – ambasador al istoriei și artei populare românești”, care aduce în prim-plan fotografii de epocă, obiecte personale, documente și creații artistice inspirate de personalitatea suveranei.

Programul omagial dedicat Reginei Maria a inclus o serie de evenimente comemorative în Marea Britanie, țara sa natală, unde personalitatea sa este evocată ca simbol al legăturii istorice și culturale dintre România și Regatul Unit.

Foto credit: Muzeul Național de Istorie a României