A fost dezvelită singura statuie ecvestră a Reginei Maria de pe teritoriul României

Prima statuie ecvestră a Reginei Maria de pe teritoriul României a fost dezvelită, duminică 26 octombrie, în comuna Măciuca din județul Vâlcea.

Potrivit Agerpres, lucrarea poartă semnătura sculptorului Viorel Enache și este rezultatul a opt ani de muncă neîntreruptă, pasiune și respect pentru una dintre cele mai puternice figuri din istoria țării.

Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

De la un bloc de piatră de 80 de tone la chipul unei regine

„În 2017 am pornit la drum cu un vis și cu un bloc de piatră brută”, povestește sculptorul Viorel Enache.

„Astăzi, acea masă inertă s-a transformat într-o prezență – în chipul unei regine care a lăsat o amprentă de neșters în istoria României.”

Lucrarea, realizată dintr-un bloc de piatră de aproape 80 de tone, a fost sculptată cu intenția de a surprinde nu doar trăsăturile, ci și forța interioară a Reginei Maria.

„Provocarea nu a fost doar tehnică, ci una de adevăr: cum să redai, în piatră, forța unui suflet?”, spune artistul. „Din cele 80 de tone inițiale au rămas mai puține, dar ceea ce a rămas poartă greutatea istoriei, nu a materiei.”

Un vâlcean la Paris

Originar din Măciuca, Viorel Enache este stabilit de ani buni la Paris, unde și-a câștigat un loc în lumea artei europene. A lucrat la restaurarea sculpturilor de la Catedrala Notre-Dame, la Palatul Versailles și Muzeul Luvru, dar legătura cu locurile natale nu s-a pierdut niciodată.

Împreună cu un alt fiu al satului, Dan Nițu, Enache a înființat acum mai bine de un deceniu o tabără internațională de sculptură în Măciuca. Proiectul a transformat treptat centrul comunei într-un spațiu cultural viu, în care arta monumentală și tradiția rurală coexistă.

Statuia Reginei Maria devine astfel piesa centrală a acestui ansamblu artistic – un reper al identității și al memoriei colective.

„Am ales ca acest monument să fie ridicat la Măciuca nu întâmplător”, explică Enache. „Aici, trecutul este încă viu. Valorile nu se pierd printre graba vremurilor, iar această statuie poate deveni un punct de reflecție pentru generațiile care vin.”

Pentru comunitate, momentul are o semnificație aparte. Primarul Mugur Mărcoianu spune că, datorită acestei lucrări și altor sculpturi monumentale apărute în ultimii ani, comuna Măciuca a devenit „un loc unic”, cu potențial de a atrage turiști din toată țara.

