Omul rugăciunii pătrunde cu ușurință legile lui Dumnezeu și trăiește cu demnitate, a spus Pr. Codruț Marian Toader

„Omul rugăciunii pătrunde cu ușurință legile lui Dumnezeu și trăiește cu demnitate”, a spus părintele Codruț Marian Toader duminică la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preotul a explicat Rugăciunea arhierească rostită de Mântuitorul înainte de Pătimirile Sale, arătând continuitatea lucrării lui Hristos în Biserică și împlinirea făgăduinței făcute Apostolilor.

„Se roagă pentru Sf. Apostoli și pentru unitatea lor, pentru unitatea Bisericii, pe care a întemeiat-o, și pentru ca lumea să creadă prin cuvântul lor în Fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl L-a trimis în lume spre mântuirea oamenilor”.

Singurul izvor de evlavie

Părintele Codruț Marian Toader a explicat că această rugăciune rămâne model pentru viața creștină: „Toate personalitățile Bisericii sunt de acord că ruga meditativă este singurul izvor al evlaviei. Înainte de a începe orice acțiune mare, stăruiesc ore întregi în rugăciune”.

„Și pentru noi, rugăciunea să fie ca pâinea zilnică din care gustăm, căci ea înlătură toate obstacolele care ne stau în cale, dă voinței putere să rupă cătușele păcatelor și să pregătească triumful vieții”, a subliniat clericul.

În partea finală a cuvântului, părintele a evidențiat importanța rugăciunii ca izvor al vieții duhovnicești, amintind și cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur: „Ruga plină de evlavie este mai necesară creștinului mai mult decât orice mijloc de întărire”.

„Cu cât voiește cineva să fie mai desăvârșit, cu atât trebuie să stăruie mai mult în rugăciune”, a subliniat pr. Codruț Marian Toader.

Păstrarea unității în credință

Totodată, slujitorul de la Paraclisul Catedralei Naționale a făcut referire la aniversarea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic și la rolul acestuia în formularea credinței ortodoxe, amintind că părinții sinodali au apărat dumnezeirea lui Hristos și au formulat primele articole ale Crezului.

În încheiere, părintele i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sfinților Părinți și să păstreze unitatea în credință.

„Să luăm exemplu de la Sfinţii pe care Biserica ni i-a aşezat astăzi modele, Sfinţi care, uniţi în duhul rugăciunii, al comuniunii sfinte, al smereniei şi al sincerităţii, au căutat și au aflat adevărul de credinţă”.

