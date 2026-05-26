Brâncuși va fi omagiat la Academia Română printr-o conferință și o expoziție de fotografii și documente despre viața sa

Constantin Brâncuși va fi omagiat la Academia Română de arh. Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române, care va susține joi, 28 mai 2026, la sediul instituției, o conferință omagială dedicată artistului.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate două filme documentare, realizate în anul 1966: Brâncuși la Tg. Jiu, regia Erich Nussbaum, și Pași spre Brâncuși, regia Adrian Petringenaru.

Conferința va fi urmată de vernisarea expoziției Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere. Imagini și documente de arhivă, organizată de Biblioteca Academiei Române la sediul Academiei.

Prof. univ. arh. Dorin Ștefan este o personalitate marcantă a arhitecturii contemporane românești. A fost Comisar pentru România la Bienala de Arhitectură de la Veneția în 2002, iar anul trecut a fost ales membru corespondent al Academiei Române – în cadrul Secției de arte, arhitectură și audiovizual.

Anul 2026 a fost declarat de Parlamentul României Anul Constantin Brâncuși, în semn de omagiu, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui artist.

