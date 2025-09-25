Expoziția de fotografie „CERnica – între pământ și cer” la Mănăstirea Cernica

Agenția de știri Basilica, în colaborare cu Mănăstirea Cernica, organizează o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”.

Evenimentul prezintă 100 de cadre fotografice dispuse pe aleea principală dintre cele două ostroave cernicane, simbolizând cei 100 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Expoziția are loc într-un context cu puternică încărcătură spirituală și istorică, marcând: 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, ambii foști stareți și ocrotitori ai mănăstirii, precum și în anticiparea proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, chiar la prima sa prăznuire oficială: 4 octombrie 2025.

Majoritatea imaginilor expuse au fost surprinse de fotoreporterii Agenției de știri Basilica, în diferite momente de rugăciune și viață monahală, și ilustrează Mănăstirea Cernica drept un loc binecuvântat, o oază de liniște care împărtășește celor de pe pământ frumusețile și binecuvântările cerești.

Expoziția se dorește a fi nu doar o privire artistică asupra mănăstirii, ci și o invitație la redescoperirea acesteia ca spațiu de spiritualitate, istorie și cultură ortodoxă.

Expoziția este organizată în aer liber pe aleea principală a Mănăstirii Cernica și este disponibilă pentru vizitare zilnic începând cu ziua de joi, 25 septembrie 2025, în intervalul 07.00-21.00.

Partenerii media ai expoziției sunt: Agerpres, Trinitas TV, Radio Trinitas și Ziarul Lumina.