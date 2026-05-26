Mărturiile olimpicilor de la Cultură și Spiritualitate românească: Generația noastră încă păstrează vii valorile

Patru liceeni premiați la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” de la Satu Mare au mărturisit pentru Basilica.ro despre experiența competiției, rolul credinței în formarea lor și felul în care își văd generația și viitorul ei.

Pentru cei patru elevi, experiența competiției a depășit granițele unui concurs școlar și s-a transformat într-un prilej de reflecție asupra credinței, culturii și propriei deveniri.

Cultivarea valorilor

Ina-Maria Bădulescu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta-Turnu Severin, a obținut premiul I la ediția din acest an. Ea a mărturisit că experiența olimpiadei a depășit ideea de performanță.

„Participarea la Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românească a fost pentru mine o experiență profundă, emoționantă și formatoare. A însemnat mai mult decât o competiție. A fost o întâlnire cu valori, idei și oameni care împărtășesc respectul pentru cultură, identitate și credință”.

Această experiență a confirmat că educația și credința nu se exclud, ci se completează: „Am înțeles mai profund că adevărata educație nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și cultivarea valorilor, a empatiei și a responsabilității”.

„Suntem o generație care caută sens, autenticitate și modele reale, iar performanța noastră demonstrează că interesul pentru cultură, educație și spiritualitate continuă să existe”, a subliniat eleva.

Suntem capabili să trăim autentic

Un parcurs aparte a avut și Maria Acasandrei, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, laureată cu Premiul I. Pentru ea, olimpiada nu este o competiție, „ci un mod de a exprima și manifesta ceea ce simt eu cel mai sincer și mai frumos în suflet”.

„Nu am fost în fiecare an pe podium, dar Dumnezeu mi-a fost mereu la fel de aproape, lucrând neîncetat pentru ca eu să cresc în credință”, a mărturisit eleva.

În același timp, ea consideră că generația din care face parte este una care păstrează încă vii valorile și cultura românească.

„Mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă faptul că suntem o generație care încă mai păstrează vii valorile și cultura neamului, că suntem capabili să trăim autentic și să ne manifestăm credința cu curaj și responsabilitate”.

Candelele Ortodoxiei nu se vor stinge niciodată

Iosif Grigore , elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, județul Vrancea, laureat cu Premiul al II-lea, descrie participarea la olimpiadă ca pe una dintre cele mai frumoase experiențe academice de până acum.

„Experiența trăită la această olimpiadă a fost una înălțătoare, care mi-a deschis multe perspective asupra lumii, asupra oamenilor și asupra credinței și culturii românești. Organizarea și activitățile propuse au fost foarte interesante, am descoperit un oraș minunat, cu oameni frumoși, unde aș vrea să revin”.

Elevul spune că l-a atras în mod special caracterul interdisciplinar al competiției, care reunește literatura și religia într-un exercițiu de reflecție asupra vieții și culturii românești.

„Este fascinant să descoperi cum componenta spirituală se oglindește în literatură, cum poți descoperi sensuri și semnificații pornind de la învățăturile de credință. Am descoperit că în neamul românesc, candelele Ortodoxiei nu se vor stinge niciodată”.

Vom face imposibilul posibil

Printre elevii premiați s-a numărat și Maria-Mihaela Munteanu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Matei Basarab” din București, care a obținut mențiune. Pentru ea, participarea la această olimpiadă a fost „o adevărată călătorie ce îți testează limitele”.

„Olimpiada mi-a demonstrat că avem în această țară elevi minunați și preocupați de cultură. Am plecat cu o perspectivă puțin mai optimistă asupra educației și cu visuri mai mărețe pentru viitorul nostru”.

Despre generația din care face parte, concluzia ei este una simbolică: „Generația noastră este precum o floare ce crește prin asfalt: nu avem nevoie de condiții perfecte, dacă ne propunem ceva, vom face și imposibilul posibil”.

Dincolo de premii, mărturiile lor vorbesc despre întâlnirea cu oameni care împărtășesc aceleași valori, despre depășirea propriilor limite și despre dorința de a duce mai departe patrimoniul spiritual și cultural românesc.

Vezi și:

Foto credit: Colaj Basilica.ro