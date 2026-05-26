Preoții prahoveni reuniți la Conferința pastoral-misionară de primăvară: Patriarhul Daniel a oferit sfaturi pentru părinți

Preoții din Prahova s-au reunit marți la Palatul Patriarhiei, pentru Conferința pastoral-misionară de primăvară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Lucrările au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Conferința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din Capitală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Temeiurile spirituale ale familiei

În debutul lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în care a abordat numeroasele provocări cu care se confruntă familia și a oferit sfaturi pentru familiile cu copii.

Preafericirea Sa a amintit că „Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu umanitatea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie”, ceea ce demonstrează importanța familiei în viața oamenilor.

„Biserica este, deci, Familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită pe drept cuvânt, după expresia Fericitului Augustin, biserica de acasă (ecclesia domestica).”

Sfaturile Patriarhului Daniel pentru familii

Patriarhul României a transmis sfaturi pentru părinți: „Trebuie să înțelegem că adevărata autoritate părintească nu se exercită prin constrângere, ci prin puterea exemplului viu și prin respectul pentru unicitatea fiecărui copil, care este o persoană creată după chipul lui Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

„Adesea se vorbește despre datoria părinților de a educa, dar se uită nevoia autoeducării părinților și a celor mai vârstnici în cadrul comuniunii lor cu copiii.”

„Adevărata autoritate părintească nu se exercită prin constrângere sau protecționism exagerat, care adesea subminează maturizarea tinerilor, ci printr-un mod de viață armonios, care convinge și călăuzește sufletul către libertatea responsabilă și iubirea milostivă sau darnică”, a mai subliniat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a atras atenția că „părinții sunt chemați să ofere timp de calitate, nu doar timp de supraveghere; copiii au nevoie de prezența iubitoare a părinților în viața lor, nu doar de un simplu confort financiar înlesnit de aceștia”.

Referate tematice

În continuare, au fost prezentate cele trei referate pe teme legate de Anul omagial 2026 în Patriarhia Română.

Părintele Lector Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie din București a prezentat referatul „Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale. Coordonate ale dinamismului euharistic parohial”.

Părintele Profesor Radu Petre Mureșan, de la aceeași instituție academică, a prezentat lucrarea „Pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale (dizabilități). Provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române”.

Iar pr. Narcis Stupcanu, realizator Radio Trinitas, a vorbit despre „Autoritate, jertfă și responsabilitate în familia creștină”.

Au participat preoții din județul Prahova, preoții de caritate și preoții militari (inclusiv preoții din penitenciare) care slujesc în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preoții din Capitală și cei din județul Ilfov s-au reunit în jurul acelorași teme în cursul zilei de luni.

Conferințele pastoral-misionare ale preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor sunt de obicei centrate pe tematica Anului omagial-comemorativ în curs.

Anul 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei românce (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

