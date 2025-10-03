PS Timotei la Cernica: Sf. Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate pentru Biserică și pentru aproapele a spus, vineri, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica.

Vineri, la Mănăstirea Cernica, a avut loc primirea oficială a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Racla în care acestea au fost așezate a fost sfințită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a trăit virtuțile pe le lăuda la Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, a subliniat ierarhul.

„În simplitatea sa, în răbdarea cu care a purtat prigoanele și în dragostea neprihănită pentru toți, el însuși a trăit aceste virtuți pe care le lăuda la Sfântul Calinic. Astfel, descriind desăvârșirea altora, își exprima și propria cale spre sfințenie”, a menționat PS Timotei.

Dragostea și smerenia, virtuțile unui sfânt

Sfântul Dumitru Stăniloae nutrea dragoste pentru aproapele și smerenia cu care a reușit să biruiască orice patimă.

„Astfel, în locul iuțimii a sădit blândețea, bunătatea și iubirea; în locul mândriei – smerenia. Fiecare patimă biruită devenea loc al unei virtuți înflorite. La el se vedea cea mai adâncă smerenie și dragostea cea adevărată pentru toți”.

„Numai omul care a înaintat de la o patimă până la virtutea opusă și nu s-a oprit la o stare neutră, spunea el, a tămăduit cu adevărat firea sa de boala egoismului și a trecut de la viața chinuită în păcat și întuneric la viața fericită și desăvârșită în Dumnezeu, care este lumină și iubire”, a precizat Preasfinția Sa.

Cernica, locul rugăciunii neîncetate

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a încheiat afirmând că Mănăstirea Cernica îl înspira pe Sfântul Dumitru Stăniloae: atât prin istoria și liniștea locului, dar și prin tradiția sa isihastă.

„În vizitele sale la Cernica, fie la prieteni foarte apropiați, fie cu mult timp înainte, medita profund la cele trecătoare, gândindu-se la veșnicie. Tăcerea locului îi vorbea despre nemărginirea veacurilor. Se inspira din taina locului, din istoria lui și din șoaptele neîncetate ale Rugăciunii lui Iisus, care nu s-au stins niciodată în aceste meleaguri”.

„Aici, unde sufletele se roagă neîncetat, el și-a aflat locul de pe urmă, iar trupul său sfânt este pus spre cinstire, spre lauda lui Dumnezeu, Care niciodată nu ne-a lipsit de binecuvântarea de a rodi sfinți în neamul nostru și, mai ales, pentru întărirea noastră întru credință și făptuirea cea bună”, a concluzionat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Proclamarea canonizării locale

La slujba Privegherii în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia) de la Mănăstirea Cernica, răspunsurile liturgice sunt oferite de Grupul Psaltic Tronos.

Sâmbătă, în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica, după oficierea Sfintei Liturghii, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae.

În contextul primei sărbători oficiale a Sfântului Dumitru Stăniloae și a proclamării locale a canonizării sale, Agenția de știri Basilica a organizat o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”.

Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024 sub titulatura de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, având ca dată de pomenire ziua de 4 octombrie.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro