Mănăstirea Comana a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale „Teologie. Istorie. Arhivistică. Biblioteconomie”

Mănăstirea Comana din județul Giurgiu a găzduit sâmbăta trecută prima ediție a Conferinței Naționale „Teologie. Istorie. Arhivistică. Biblioteconomie”.

Evenimentul a reunit specialiști și cercetători din domeniile teologiei, istoriei, arhivisticii și biblioteconomiei, fiind structurat în trei secțiuni tematice: Teologie, Istorie și Arhivistică, respectiv Biblioteconomie.

În deschiderea lucrărilor, pr. dr. Silviu Constantin Nedelcu, consilier cultural și comunicații media al Episcopiei Giurgiului, a adresat un cuvânt de bun venit participanților și a prezentat mesajul de binecuvântare transmis de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Comitetul de organizare al conferinței a fost alcătuit din pr. dr. Silviu Constantin Nedelcu, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, și arhim. dr. Mihail Muscariu.

Consiliul științific al evenimentului a inclus cadre universitare și specialiști, între care prof. univ. dr. habil. George Enache, prof. univ. dr. Radu-Ștefan Vergatti, protosinghel asist. univ. dr. Maxim Vlad și dr. Andreea-Mihaela Badea.

„Anul acesta, conferința națională organizată la Mănăstirea Comana cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru, a căpătat o nouă arhitectură: Teologie, Istorie, Arhivistică și Biblioteconomie”, a explicat, pentru Trinitas TV, arhim. Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana.

Părintele stareț a apreciat activitatea de organizare a Părintelui Consilier Silviu Constantin Nedelcu, semnalând că a identificat lucrări și autori care au adus lumini noi în cercetarea despre carte veche și despre istoria și spiritualitatea ortodoxă.

„Cuvintele cult și cultură fac parte din aceeași familie semantică și acest lucru cred că este cel mai bine întâlnit în spiritualitatea monahală ortodoxă. În mănăstirile noastre, istoria națională s-a împletit de multe ori cu nevoințele celor care au fost întraripați de Dumnezeiescul dor”, a mai declarat arhim. Mihail Muscariu.

În paralel, participanții au avut posibilitatea de a vizita un târg de carte organizat de Editura Eikon.

La finalul manifestării a fost prezentată istoria mănăstirii voievodale Comana și a muzeului acesteia, printr-un material documentar dedicat patrimoniului așezământului monahal.

