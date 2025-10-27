LIVE: Liturghia oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel la hramul Catedralei Patriarhale

Trinitas TV transmite live Sfânta Liturghie luni, când, la Altarul Exterior de la Catedrala Patriarhală Istorică, slujesc Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Catedrala Patriarhală Istorică și orașul București își cinstesc ocrotitorul, pe Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, care este și ocrotitorul Bucureștilor.

Răspunsurile vor fi date de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I se află în România cu prilejul manifestărilor liturgice care au inclus și sfințirea picturii Catedralei Naționale duminică, 25 octombrie 2025.

Pentru pelerini

Vezi aici în timp real unde ajunge rândul la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou. Au fost așezate spre cinstire pe Dealul Patriarhiei alături de cele al Sf. Împ. Constantin și Ana, ale Sf. Ier. Nectarie, Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir și, anul acesta, ale Sf. Ioan Iacob de la Neamț (Noul Hozevit).

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu