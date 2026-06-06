Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat un simpozion național de patristică pe tema căsătoriei și familiei

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava a găzduit, în perioada 4-5 iunie 2026, cea de-a doua ediție a Simpozionului Național de Studii Patristice, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

Tema manifestării academice, „Căsătoria și viața de familie în gândirea Sfinților Părinți. Exigențe morale, funcții pedagogice și implicații ecleziologice”, a reunit profesori, cercetători, clerici și doctoranzi preocupați de valorificarea patrimoniului patristic în contextul provocărilor contemporane.

Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată în biserica mare a mănăstirii și a continuat cu sesiunea inaugurală, desfășurată în sala de protocol a ansamblului monastic.

Pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis mesajul Părintelui Arhiepiscop Calinic, care a inclus un Decalog al familiei creștine.

Conferință și prezentare de carte

A urmat conferința „Instituția familiei în Dreptul bisericesc ca spațiu al vocației sfințeniei”, susținută de pr. conf. dr. Emilian Iustinian Roman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. Vorbitorul a evidențiat rolul familiei în dreptul bisericesc și vocația acesteia de a deveni spațiu al sfințirii și al împlinirii vieții creștine.

Prima zi a manifestării a continuat cu o sesiune dedicată prezentărilor de noutăți editoriale.

Au fost prezentate volumele „De la crez la credo. Istorie și Teologie la 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325). Lucrările Simpozionului Național de Studii Patristice” și „Luminând adâncurile. Notele de subsol ale traducerilor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” de Alexandru Prelipcean, ambele apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și volumul „Sinodul de la Niceea 325. Mărturie a Sfinților Părinți, mărturisire de credință și autoritate canonică”, coordonat împreună cu părinții profesori Paul-Cezar Hârlăoanu și Cristian-Alexandru Barnea și publicat la Editura Doxologia.

Cărțile tipărite la Editura Crimca au fost dăruite tuturor participanților din partea comitetului de organizare a simpozionului, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Reflecții teologice despre familie

A doua zi, lucrările s-au desfășurat pe două secțiuni. Comunicările susținute au abordat teme variate, de la fundamentele biblice ale căsătoriei și reflecțiile patristice asupra familiei, până la provocările educaționale și pastorale ale societății contemporane.

Au fost analizate aspecte privind relația dintre familie și viața eclesială, rolul femeii în formarea copiilor, educația creștină în era digitală, precum și actualitatea modelelor oferite de Sfinții Părinți pentru viața de familie.

Vezi aici mai multe detalii despre prezentările susținute.

Lucrările s-au încheiat cu prezentarea concluziilor generale, participanții subliniind necesitatea continuării cercetării patristice și a valorificării moștenirii Sfinților Părinți în activitatea pastorală și misionară a Bisericii, în contextul provocărilor cu care se confruntă familia contemporană.

Prin diversitatea temelor și nivelul academic al intervențiilor, simpozionul a oferit un cadru de dialog interdisciplinar și de aprofundare a perspectivelor teologice asupra familiei creștine, reafirmând importanța acesteia ca „biserică de acasă” și loc privilegiat al transmiterii credinței, transmit reprezentanții eparhiei.

Tema evenimentului s-a încadrat în tematica Anului omagial 2026 în Patriarhia Română – an dedicat pastorației familiei creștine.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților