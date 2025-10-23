Procesiunea Calea Sfinților pe străzile Capitalei: Fiecare creștin este pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor

Procesiunea „Calea Sfinților” a avut loc joi pe străzile Capitalei. Pelerinii au fost întâmpinați de Părintele Patriarh Daniel la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, unde a subliniat dimensiunea duhovnicească a pelerinajului.

Procesiunea a avut două puncte de plecare: Primul grup a plecat de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul. Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

A doua coloană a pornit de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

Ambele procesiuni s-au unit la baza Dealului Patriarhiei, pelerinii însoțind raclele cu cinstitele moaște până pe esplanada Catedralei Patriarhale.

Alături de Preafericirea Sa, la Altarul exterior, s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor

În cuvântul adresat pelerinilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că alături de moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost așezate spre închinare anul acesta și cele ale Sfântului Ioan Iacob, Noul Hozevit, dăruite de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului pentru Catedrala Națională în anul 2018.

„Fiecare creștin este un pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor, iar întâlnirea noastră cu sfintele moaște ale acestor doi mari sfinți ne întărește credința și ne îndeamnă la trăirea vieții în iubirea lui Hristos”.

Părintele Patriarh Daniel a spus că Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț sunt pentru noi mari mărturisitori ai dreptei credințe și trăitori ai rugăciunii neîncetate.

Preafericirea Sa a prezentat aspectele principale din viața Sfântului Ioan Iacob Noul Hozevit, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.

Continuitatea sfințeniei în poporul român

Patriarhul României a subliniat că prezența unui fragment din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț la Catedrala Patriarhală Istorică, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este o mare bucurie duhovnicească pentru noi, toți.

„Această întâlnire a doi mari sfinți români – unul din secolul al XIII-lea, altul din secolul al XX-lea – ne arată continuitatea sfințeniei în poporul român și ne întărește în credință”.

„Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul este un model luminos pentru zilele noastre, un duhovnic și mărturisitor al secolului al XX-lea care a ales calea pustniciei și a rugăciunii neîncetate. Viața sa ne învață că, indiferent de vremurile în care trăim, de dificultățile și încercările pe care le întâmpinăm, chemarea la sfințenie rămâne aceeași”, a spus Preafericirea Sa.

Păstrarea identității creștine, o datorie sfântă

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că viața Sfântului Ioan Iacob ne învață că păstrarea identității noastre creștine și românești este o datorie sfântă, mai ales în vremurile când mulți dintre fiii neamului nostru trăiesc departe de patrie.

„El însuși a fost mereu pelerin, departe de pământul natal, dar niciodată departe de Hristos și de dragostea pentru poporul său. Prin rugăciunile sale neîncetate, prin nevoințele sale din peștera Hozevei, el a unit pământul cu cerul, Țara Sfântă cu România, trecutul cu prezentul și cu viitorul în lumina lui Hristos, Cel ce ieri și azi și în veci este Același (Evrei 13, 8)”.

„Păstrând în minte pilda vieții acestor doi mari sfinți – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – la ale căror sfinte moaște ne închinăm în aceste zile binecuvântate, să le urmăm faptele de smerenie, rugăciune și iubire milostivă, astfel încât fiecare dintre noi să se bucure de ajutorul și ocrotirea lor”, a fost îndemnul final al Preafericirii Sale.

Patriarhul României le-a amintit pelerinilor de evenimentele care vor avea loc în zilele următoare: vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, Sfințirea Catedralei Naționale și Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou.

Programul hramului

Cinstitele moaște purtate joi în procesiune au fost așezate în baldachinul sfinților din apropiere Catedralei Patriarhale și vor fi acolo permanent până în data de 29 octombrie, după închinarea ultimului pelerin.

Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu