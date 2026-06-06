Arhiepiscopul Casian al Dunării de jos a sfințit capela Garnizoanei Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit vineri capela Garnizoanei Galați, în care funcționează Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”.

La sfârșitul slujbei de sfințire, ctitorii principali – Consiliul Local Galați, Consiliul Județean Galați și alți doi ctitori, Costel Miron și Alexandru Șerban – au primit diplome de ctitori.

În continuare, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea noului lăcaș de cult, în cadrul căreia au fost împărtășiți cu Sfintele Taine mulți dintre cei prezenți, în special militari.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre conlucrarea dintre Biserică și Armată, chemând pe toți la solidaritate, pace, apărarea dreptei credințe și slujirea poporului român.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu harul Sfântului Duh, un nou chivot a fost sfințit în mijlocul unei noi livezi a unei case de relaxare pentru copii, un altar de vară și, mai presus, un catarg înalt pe care flutură mândru tricolor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Așa a rânduit Dumnezeu astăzi să se petreacă pentru familia creștină a Batalionului Sfântul Apostol Andrei din Galați, la ziua împlinirii dorințelor, lucrării temeinice, jertfelniciei ctitorilor și bucuriei credincioșilor reuniți, civili și militari într-o familie.”

Ierarhul a amintit că 16 militari au purtat icoanele celor 16 Sfinți Români canonizați de Biserica Ortodoxă Română în 2024, că 16 doamne din armată au ținut pe brațe icoanele Sfintelor Femei Românce canonizate în 2025 și că la Liturghie au slujit și preoți capelani de la București, Craiova și din eparhiile Buzăului și Vrancei, respectiv Dunării de Jos.

„Și noi, și militarii stăm sub cruce și sub drapel, bucuroși de comuniune în slujirea dreptei credințe, a aproapelui și a apărării dreptei credințe și a idealurilor de pace, de liniște, de solidaritate și de unitate ale poporului român. Binecuvântează-ne, Doamne, să continuăm în slujirea devotată, mereu în comuniune!”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Chiriarhul Dunării de Jos a primit din partea Forțelor Terestre ale României distincția specială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Ocrotitorul Militarilor Români”.

La eveniment au participat, pe lângă cadrele militare și angajații instituției, oficialități civile și militare de pe plan local, regional și național.

Capela garnizoanei a fost întemeiată în anul Centenar al Marii Uniri și este pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, a Sfântului Emilian de la Durostor și, după recenta decizie a Sfântului Sinod, sub ocrotirea Soborului Sfinților Martiri Militari (26 octombrie).

În proximitatea capelei au fost construite o grădiniță pentru copiii angajaților și militarilor și un altar de vară, în jurul cărora au fost plantați 300 de pomi.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos