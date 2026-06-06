Liceul Teologic Ortodox din Piatra Neamț a împlinit 30 de ani: Pregătire pentru o lucrare deopotrivă dumnezeiască și omenească

Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț a aniversat vineri 30 de ani de existență în prezența Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei, care a oficiat Sfânta Liturghie.

„Lucrarea oricărui creștin, dar cu atât mai mult a unui preot, a unui absolvent de seminar, este deopotrivă dumnezeiască și omenească, după cum dumnezeiesc-omenească este și lucrarea Dumnezeului-Om, Iisus Hristos”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„Noi, cei care credem în Dumnezeu, avem două patrii: trăim cu inima în patria de sus, cea a veșniciei, dar trăim cu mintea și cu trupul și în patria de jos. Și pentru ambele patrii, moștenirea creștinului adevărat, se cuvine să fim pregătiți atât cu ceea ce Scriptura și Sfinții Părinți cer de la noi, cât și cu ceea ce realitatea vieții, cu bucuriile și încercările ei, ne așază înainte.”

Atât știința lumii, cât și cea a veșniciei

„Care este mandatul oricărei școli teologice? Acela ca acei copii și tineri care aleg să fie elevi într-o asemenea școală să se adâncească în tainele Scripturii, în tainele Sfinților Părinți, în tainele istoriei Bisericii, atât de adânc îngemănată cu istoria dogmelor, cu istoria țării și a lumii”, a mai spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Dar, în vremurile din urmă, spre deosebire de seminariile de altădată, există și multe discipline laice. O prezență văzută de unii ca fiind în defavoarea celor teologice, însă, dacă privim mai în adânc, înțelegem că atât viitorul preot, cât și cei care se îndreaptă spre alte domenii de activitate au nevoie și de științele lumii acesteia, legate, bineînțeles, de știința veșniciei.”

O mare familie

Pr. prof. Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț, a vorbit despre spiritul de familie care a caracterizat instituția de-a lungul celor trei decenii de existență.

Acesta a evocat câteva însemnări descoperite într-o carte păstrată în școală de peste 25 de ani, făcute de ierarhi ai Moldovei și Bucovinei care au însoțit de-a lungul timpului parcursul instituției: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Daruri și concert

Mitropolitul Teofan i-a oferit pr. prof. Bogdan Constantin Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul seminarului. Aceeași distincție pentru mireni a primit-o și profesorul de muzică Marius-Ioan Corugă.

Totodată, instituția a oferit cadrelor didactice și unor foști seminariști diplome și plachete comemorative.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Mihai-Arthur Mang a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Hlipiceni II din județul Botoșani.

La slujbă au participat cadre didactice, elevi, absolvenți, reprezentanți ai autorităților locale și numeroși credincioși care au dorit să fie alături de comunitatea școlară într-un moment de profundă recunoștință pentru roadele celor trei decenii de activitate.

Manifestările aniversare au continuat cu un concert de cântări religioase susținut de Corul „Imperialii” al liceului. Tinerii au interpretat lucrări specifice tradiției muzicale bisericești, oferind un moment artistic de înaltă ținută.

Despre Liceul Teologic din Piatra Neamț

Prima clasă cu profil teologic a actualului seminar de la Piatra Neamț și-a început activitatea în septembrie 1996, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada în care a fost Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În anul 2000, Preafericirea Sa a sfințit un paraclis al liceului și a dat numele corului instituției de învățământ: „Imperialii”.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru