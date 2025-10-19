A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou: Cinstitele moaște, așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale

Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult.

Primii pelerini s-au putut închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit.

Alături de pelerini vor fi, pe toată durata pelerinajului, voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care vor ajuta la buna desfășurare a manifestărilor.

Pelerinajul din acest an se desfășoară între 19 și 29 octombrie și cuprinde o serie de evenimente care vor culmina cu Sfânta Liturghie de hram oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic.

De asemenea, procesiunea „Calea sfinților” va avea loc în data de 23 octombrie, moment după care cinstitele moaște vor fi așezate în baldachinul sfinților.

Având în vedere că cinstitele moaște sunt așezate spre închinare pentru o perioadă mai lungă de timp, organizatorii le recomandă pelerinilor, în special familiilor cu copii mici, să vină să se închine în perioada 19-22 octombrie 2025, pentru a evita aglomerația din zilele finale ale hramului.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa