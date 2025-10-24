Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Bisericile pe care le conduc

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns vineri în România, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Sanctitatea Sa și Patriarhul României s-au îndreptat apoi către Catedrala Patriarhală, unde au participat la un Te Deum și au susținut alocuțiuni în care au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.

„În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi români, cu deosebit respect şi cu dragoste frățească în Hristos, vă adresăm un călduros Bine aţi venit! în România!”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Ne amintim cu bucurie de ultima vizită frățească pe care aţi făcut-o în România, în anul 2018, cu prilejul sfințirii Altarului Catedralei Naționale din București, eveniment de o profundă importanță spirituală, ce a marcat un moment istoric unic în viața Bisericii Ortodoxe Române.”

Recunoștință pentru canonizarea sfinților români athoniți

Patriarhul României și-a exprimat recunoștința față de Patriarhia Ecumenică pentru canonizarea unor sfinți români athoniți în acest an în care Biserica Ortodoxă Română aniversează 140 de ani de autocefalie și Centenarul Patriarhiei Române.

„Bucuria prezenței Sanctității Voastre la București este sporită de faptul că, recent, la cererea Noastră, Patriarhia Ecumenică a inclus în sinaxarul Bisericii patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu; Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul; Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a subliniat în acest context „legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, dintre monahismul athonit și monahismul românesc”.

Mulțumiri pentru grija arătată românilor din Constantinopol

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, pentru grija arătată comunității românești din Constantinopol și pentru pelerinii români care vizitează anual locurile sfinte din cuprinsul Patriarhiei Ecumenice, în special Sfântul Munte Athos.

Sărbătoarea ca punte între trecut și viitor

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a vorbit despre momentele istorice pe care le Biserica Ortodoxă Română le celebrează în acest an: 140 de ani de autocefalie recunoscută de Patriarhia Ecumenică și un secol de la obținerea statutului de Patriarhie.

„Sărbătorile și comemorările lor se leagă de buna existență a Bisericii și se identifică cu taina credinței în Hristos, care se înnoiește permanent în Biserică”, a afirmat Sanctitatea Sa, subliniind direcția eshatologică a oricărei aniversări, care „oferă o perspectivă de viitor”.

„Întreaga viață a Bisericii este o sărbătoare continuă. Centrul ei este Domnul nostru Iisus Hristos, Care, ca Unul ce prăznuiește pururea și este prăznuit în ea, prin sfânta taină a Dumnezeieștii Euharistii și prin participarea noastră la aceasta, înnoiește întreaga lume, unește cele prezente cu cele trecute și cu cele viitoare, și cheamă neîncetat oamenii la împărtășirea celor veșnice”, a menționat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

„Ne bucurăm că Biserica-fiică a României sărbătorește cu recunoștință alcătuirea sa instituțională prin aceste aniversări sfinte despre care s-a vorbit. Ne lăudăm în Domnul, cu inimă veselă, că în tot acest timp ea a onorat așteptările Bisericii-Mame, împlinind și păzind termenii și condițiile sub care i-au fost acordate acestea.”

Sanctitatea Sa a mai făcut precizări referitoare la o eclesiologie sănătoasă și Și-a exprimat bucuria pentru statornicia dovedită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în adevărul eclesiologic.

Slujba de la Catedrala Patriarhală a fost urmată de o fotografie de grup în fața sfântului lăcaș și una în Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale.

În seara de vineri, Sanctitatea Sa Bartolomeu I va participa la un dineu oferit de Ambasada Greciei la București, iar sâmbătă va vizita Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Capitală, unde va primi titlul de Doctor Honoris Causa al instituției de învățământ superior.

Duminică, Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți pictura în mozaic a Catedralei Naționale, eveniment anticipat cu multă emoție de credincioși.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene