Patriarhul Daniel, mesaj de bun-venit la sosirea Patriarhului Ecumenic în România: Un prilej de mare binecuvântare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat vineri pe Aeroportul Otopeni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la sosirea în țara noastră.

„Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română”, a transmis Preafericirea Sa.

Prezenta vizită a Patriarhului Ecumenic în țara noastră este a 11-a, fiind un semn al legăturilor frățești statornice dintre Bisericile noastre, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Mesajul integral:

Sanctitatea Voastră,

Cu aleasă bucurie și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor ortodocși români, un călduros Bine ați venit! în România!

Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română. Această prezență binecuvântată marchează cea de-a unsprezecea vizită a Sanctității Voastre în România, fiind un semn al legăturilor frățești statornice dintre Bisericile noastre. Vizita precedentă a Sanctității Voastre în România a avut loc cu prilejul sfințirii Altarului Catedralei Naționale, numită și Catedrala Mântuirii Neamului, în anul 2018, Anul Centenar al Marii Uniri a tuturor provinciilor românești într-un singur Stat – Regatul României Mari.

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie și 140 de ani de autocefalie, ambele recunoscute oficial prin Tomosurile emise de vrednicii înaintași ai Sanctității Voastre de la aceea vreme, Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, în data de 30 iulie 1925 și, respectiv, Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea, în data de 25 aprilie 1885. Șirul de manifestări solemne organizate la București în Anul Centenar al Patriarhiei Române culminează în mod providențial cu slujba sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Sanctității Voastre. Edificarea și sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, cu hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie de fapt împlinirea unui ideal național de aproape un secol și jumătate al poporului român (1881-2025). Anul Centenar al Patriarhiei Române este astfel încununat printr-un eveniment de o profundă însemnătate spirituală pentru viața Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român dreptcredincios.

Dorim să mulțumim Sanctității Voastre pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la această slujbă solemnă a sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic, să binecuvânteze această vizită a Sanctității Voastre în România și să sporească dragostea frățească și comuniunea eclesială dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria clerului și poporului ortodox.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

