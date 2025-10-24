În imagini: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I în România

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri, 24 octombrie 2025, în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală.
Mai multe detalii aici.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat vineri, după Te Deum-ul oficiat la Catedrala Patriarhală în cinstea sosirii Sanctității Sale în România, că orice aniversare sau sărbătoare bisericească vine din trecut, dar este orientată spre viitor.…
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” desfășurată de reprezentanții Departamentului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului și ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) a continuat, zilele trecute, în județul Sibiu. Potrivit Mitropoliei Ardealului, zeci de pachete conținând…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, i-a urat bun venit Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, după o slujbă de Te Deum oficiată vineri la Catedrala Patriarhală din București. Patriarhul României a subliniat…
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a sosit vineri în România pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale. „Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea…