În imagini: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I în România

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri, 24 octombrie 2025, în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală.

Mai multe detalii aici.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

banner
Știri recente