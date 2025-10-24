Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns în România

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală.

Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

De asemenea, la aeroport au fost prezenți Ciprian Olinici, Secretarul de stat pentru culte, Evangelia (Lili) Grammatika, Ambasadorul Greciei în România, și părintele Michael Tița, vicar al Arhiepiscopie Bucureștilor.

După oferirea declarațiilor de presă din Salonul Prezidențial al aeroportului, Sanctitatea Sa, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au îndreptat către Catedrala Patriarhală, unde a fost oficiat un Te Deum.

Un prilej de mare binecuvântare

În mesajul de bun-venit adresat oaspetelui, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că prezența Sanctității Sale în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că ultima vizită în țara noastră a Sanctității Sale Bartolomeu I a fost în anul 2018, cu ocazia Sfințirii Altarului Catedralei Naționale.

„Șirul de manifestări solemne organizate la București în Anul Centenar al Patriarhiei Române culminează în mod providențial cu slujba sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Sanctității Voastre”.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic, să binecuvânteze această vizită a Sanctității Voastre în România și să sporească dragostea frățească și comuniunea eclesială dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria clerului și poporului ortodox”, a încheiat Preafericirea Sa.

Venim cu inima plină de bucurie

Patriarhul Ecumenic a transmis că vine cu bucurie în România, subliniind că invitația Părintelui Patriarh Daniel a fost binevenită.

„Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”.

Sanctitatea Sa a amintit de recentele canonizări ale unor sfinți români de către Patriarhia Ecumenică.

„România este plină de sfinți și de tradiții ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea, și este un izvor de Mucenici, Asceți și diferite tipuri de sfinți (bărbați și femei) ai lui Dumnezeu, așa cum mărturisește și recenta canonizare, de către Biserica-Mamă din Constantinopol, a patru sfinți români athoniți”.

Patriarhul Ecumenic se află în țara noastră pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie. Aceasta este a 11-a vizită a Sanctități Sale în România.

Vezi fotografii de la eveniment în galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu