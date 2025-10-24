Patriarhul Daniel către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: O mărturie vie și un prilej binecuvântat de comuniune frățească

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, i-a urat bun venit Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, după o slujbă de Te Deum oficiată vineri la Catedrala Patriarhală din București.

Patriarhul României a subliniat contextul aniversar în care are loc vizita, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al Sfințirii picturii Catedralei Naționale, și și-a exprimat recunoștința pentru canonizarea de către Patriarhia Ecumenică a unor sfinți cuvioși athoniți de origine română în acest moment semnificativ pentru Biserica noastră.

Text integral:

Sanctitatea Voastră Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic,

În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi români, cu deosebit respect şi cu dragoste frățească în Hristos, vă adresăm un călduros Bine aţi venit! în România!

Ne amintim cu bucurie de ultima vizită frățească pe care aţi făcut-o în România, în anul 2018, cu prilejul sfințirii Altarului Catedralei Naționale din București, eveniment de o profundă importanță spirituală, ce a marcat un moment istoric unic în viața Bisericii Ortodoxe Române. Iată, Sanctitatea Voastră, că astăzi, suntem, din nou, împreună, în Catedrala Patriarhală istorică, pregătindu-ne de slujba sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025. Momentul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale are loc într-un context cu totul special pentru Biserica Ortodoxă Română, care, în anul 2025, aniversează împlinirea a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie și 140 de ani de Autocefalie.

Prezența Sanctității Voastre la București, cu ocazia acestui eveniment solemn al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, este o mărturie vie şi un prilej binecuvântat de comuniune frățească şi de cooperare pastorală și misionară între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.

Bucuria prezenței Sanctității Voastre la București este sporită de faptul că, recent, la cererea Noastră, Patriarhia Ecumenică a inclus în sinaxarul Bisericii patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu; Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul; Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Proclamarea sfințeniei celor patru părinți aghioriți de origine română în Anul Centenar al Patriarhiei Române exprimă legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, dintre monahismul athonit și monahismul românesc. De aceea, mulțumim Sanctității Voastre și membrilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru proclamarea sfințeniei celor patru români aghioriți.

În plus, cu acest prilej, dorim să mulțumim Sanctității Voastre pentru grija deosebită și constantă pe care o manifestați față de comunitatea ortodoxă românească de la Constantinopol, aflată sub ocrotirea spirituală a Sfintei Mucenițe Paraschevi din Haskoy (Istanbul), dar și pentru pelerinii ortodocși români care vizitează anual locurile sfinte din cuprinsul Patriarhiei Ecumenice, în special Sfântul Munte Athos. Sprijinul Sanctității Voastre reprezintă un izvor de mângâiere și întărire duhovnicească pentru credincioșii ortodocși români din Turcia și pentru pelerinii ortodocși români.

Cu aceste gânduri frăţeşti, vă dorim, Sanctitatea Voastră, să aveţi, împreună cu membrii delegaţiei care vă însoţesc, o vizită binecuvântată în Ţara şi Biserica noastră!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene