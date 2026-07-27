Patriarhul Ecumenic la hramul unicei biserici a românilor din Istanbul: Cinstim memoria Sfintei Mucenițe Paraschevi

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a prezidat duminică Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Bisericii românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi” din Istanbul. „Cu certitudinea acestei vieți și a învierii de obște, cinstim memoria Sfintei Paraschevi, care a suferit martiriul pentru credința sa în Hristos”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Ștefan, Mitropolitul Callipolei și Madytosului. Predica a fost rostită de Arhimandritul Epifanie, slujitor al Patriarhiei Ecumenice.

Sanctitatea Sa a vorbit despre jertfa martirilor și mărturisitorilor credinței, subliniind că persecuțiile împotriva creștinilor continuă și în prezent.

„Pentru credința lor în Domnul Cel Înviat au fost conduși la moarte nenumărați martiri, de la Apostoli până la Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi, a cărei sfântă pomenire o săvârșim cu harul lui Dumnezeu aici”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Noi martiri ai credinței

Patriarhul Bartolomeu I a arătat că lupta împotriva adevărului Evangheliei nu s-a încheiat odată cu primele veacuri creștine: „Nero și Dioclețian au luptat împotriva creștinilor prin foc, fiare sălbatice și sabie. Și astăzi, în multe feluri și în numeroase regiuni ale lumii, războiul continuă fără milă, iar adevărul este combătut”.

Sanctitatea Sa a oferit exemplul creștinilor din Orientul Mijlociu, care „oferă și în epoca noastră noi martiri ai credinței”.

„În pofida norilor care vin, se transformă uneori în furtuni și apoi trec și a schimbării condițiilor și împrejurărilor exterioare, în El trăim, ne mișcăm și suntem, în Dumnezeul Cel minunat și în sfinții Săi. Nu alcătuim istorii mărunte, ci scriem istorie aici, pe pământul părinților noștri, cu credință neclintită în pronia Domnului tuturor”, a subliniat Patriarhul Bartolomeu I.

La finalul cuvântului, Sanctitatea Sa s-a rugat ca Sfânta Paraschevi să ocrotească „iubita comunitate din Hasköy”, pe Mitropolitul Ștefan al Callipolei, pe părintele paroh Sergiu Vlad, membrii Comitetului bisericesc, pelerinii și întreaga comunitate românească din Istanbul.

Legământul dintre Constantinopol și România

Patriarhul Bartolomeu I a evocat apoi legăturile istorice dintre Constantinopol și România, amintind vizita efectuată anul trecut la București, la invitația Patriarhului Daniel, precum și întâlnirea din luna iunie a acestui an, în insula Imbros, la care au participat Patriarhii României și Bulgariei.

Sanctitatea Sa a vorbit și despre Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul Bisericii Constantinopolului și Apostolul românilor, precum și despre evlavia comună a grecilor și românilor față de Sfânta Cuvioasă Parascheva din Epivata.

O referire specială a fost făcută la Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care este ctitorul bisericii din Hasköy. Patriarhul Ecumenic a amintit de moartea martirică a voievodului, împreună cu soția și cei patru fii ai săi.

„Sângele lor, vărsat nu departe de locul în care ne aflăm acum, reprezintă pecetea legământului dintre Constantinopol și România, un legământ al credinței mai puternic decât orice putere pământească”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Unica parohie românească din Istanbul

Lăcașul de cult a beneficiat de ample lucrări de restaurare, unele dintre ele sprijinite și de antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, care a trecut la Domnul la începutul lunii aprilie 2026.

Ultima restaurare a avut loc în anul anul 2008 prin donația Arhontelui Panagiotis Tsakos. În curtea lăcașului de cult se află și mormântul Sfintei Noi Mucenițe Arghira.

Biserica „Sfânta Muceniță Paraschevi Romana” (Aya Paraskevi Kilisesi) este deschisă zilnic între orele 08:00-16:00, la adresa: Kalayci Bahçe Sok., No.2 ,Hasköy, Piri Paşa Mahalesi, Beyoğlu -Istanbul.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou