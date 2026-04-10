Antrenorul Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum: A iubit România din toată inima

Antrenorul Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale a României, a fost condus vineri pe ultimul drum. La eveniment au participat sute de persoane, membri ai familiei, rude, prieteni și apropiați.

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica „Sf. Elefterie” – Nou din Capitală și a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți.

Preasfinția Sa a citit mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul Daniel marți seara, la aflarea veștii trecerii la Domnul a marelui antrenor român.

După săvârșirea slujbei de înmormântare, au ținut cuvântări Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), George Copos, fostul finanțator al clubului Rapid București, și Răzvan Lucescu, fiul regretatului antrenor.

Un deschizător de drumuri

Președintele FRF a evidențiat dimensiunea excepțională a personalității lui Mircea Lucescu: „Nu a fost doar un antrenor sau un fost fotbalist de geniu. El a fost, înainte de toate, un deschizător de drumuri. A fost un vizionar care a înțeles fotbalul viitorului, înaintea tuturor”.

„Pentru dumnealui, fotbalul nu a fost fișa postului, a fost o vocație. A iubit gazonul, mingea și spiritul de competiție, cu o intensitate aproape mistică”.

Răzvan Burleanu a vorbit despre impactul internațional al lui Mircea Lucescu, amintind reacțiile internaționale la anunțul decesului marelui antrenor, de la cluburi celebre precum Real Madrid sau Galatasaray, până la instituții de fotbal precum Seria A sau UEFA. De asemenea, s-au ținut momente de reculegere la meciurile desfășurate în această săptămână în toate competițiile europene sub egida UEFA.

Totodată, președintele FRF a subliniat dragostea pentru echipa națională: „A fost pentru el ca un copil. Un copil pe care l-a crescut și pe care l-a iubit necondiționat. I-a oferit totul: experiența sa, timpul său, sănătatea și, în final, ultimele sale resurse de energie”.

„Nu știu dacă există un final pentru un om, dar cred cu tărie că Mircea Lucescu a sfârșit exact așa cum și-ar fi dorit, în slujba fotbalului, până la capăt. A plecat dintre noi, implicat, activ, visând la următorul proiect”.

Familia, o ancoră solidă

Răzvan Burleanu a vorbit și despre latura profund umană a lui Mircea Lucescu, dincolo de performanțele sportive: „A existat un om de o sensibilitate rară, pentru care familia a fost o ancoră solidă”.

„Radia de mândrie când analiza meciurile lui Răzvan. Ochii se luminau instantaneu când pomenea de nepoți și strănepoți și cred că erau singurii care reușeau să-l deconecteze de la fotbal și să-i reamintească de frumusețea simplă a vieții”.

Președintele FRF a subliniat și legătura profundă a lui Mircea Lucescu cu soția sa: „Ne-a oferit cea mai frumoasă lecție despre loialitate și dragoste pură prin devotamentul față de doamna Neli”.

Român universal

George Copos, l-a descris drept o personalitate unică: „Mircea Lucescu nu a fost doar cel mai mare dintre noi, românii. A fost un român universal, un om strălucit, un ambasador al României”.

Fostul finanțator al clubului Rapid a amintit originile modeste ale marelui antrenor român și dedicarea totală pentru fotbal: „A fost copilul care s-a ridicat de jos, el provenind dintr-o familie numeroasă unde a trebuit să împartă totul”.

Omul de afaceri a amintit contribuția esențială a lui Mircea Lucescu la transformarea Rapidului și la câștigarea titlului din 1999, după o așteptare de 35 de ani.

Totodată, George Copos a evidențiat faptul că cea mai importantă realizare a lui Mircea Lucescu a fost familia sa.

„Mircea Lucescu și-a construit cea mai frumoasă familie. Și-a crescut cu atenție urmașul, pe Răzvan, care îi va repeta performanțele lui”.

A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu

Vizibil marcat de pierderea tatălui său, Răzvan Lucescu a rostit un discurs profund personal: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui”.

„S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața”.

Fiul regretatului antrenor a mulțumit tuturor celor care au fost alături de el în aceste momente dificile.

„Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut”.

„Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a adăugat Răzvan Lucescu.

Comemorare pentru un mare antrenor

După ceremonie, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost purtat pe umeri de Garda de onoare a Jandarmeriei Române, fiind întâmpinat cu onoruri militare la ieșirea din biserică. A fost dus apoi la locul de veci din Cimitirul Bellu.

Miercuri și joi, trupul neînsuflețit al marelui antrenor a fost depus la Arena Națională, unde aproximativ 15.000 de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.

Mai multe imagini de la slujba de înmormântare sunt disponibile în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu