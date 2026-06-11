Patriarhul Ecumenic și-a serbat ocrotitorul spiritual în locul natal: Sf. Bartolomeu a adus la Hristos popoare diferite

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și-a sărbătorit joi onomastica în insula natală Imbros, Turcia, unde a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei. Sanctitatea Sa a spus despre ocrotitorul său spiritual că „a adus la Hristos popoare, neamuri și limbi diferite”.

Slujba a avut loc la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Panagia (Gökçeada). Din sobor au mai făcut parte, pe lângă cei trei patriarhi, Mitropoliții Emanuel de Chalcedon, Apostol de Derkoi, Filotei al Tesalonicului (Patriarhia Ecumenică), Serafim de Nevrokop (Patriarhia Bulgară) și Arhiepiscopul Nectarie de Anthedon (Patriarhia Ierusalimului).

Din delegația care îl însoțește pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentele aniversare au făcut parte Arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, și pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal la Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități românești externe.

A lucrat în mod bineplăcut lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa a evidențiat lucrarea misionară a Sfântului Bartolomeu după Pogorârea Sfântului Duh: „El a călătorit asemenea apostolilor în ținuturi îndepărtate și a lucrat într-un mod bineplăcut lui Dumnezeu cu plugul Evangheliei, pecetluindu-și la urmă propovăduirea prin moarte mucenicească”.

Patriarhul Ecumenic a amintit că numele i-a fost oferit atunci când a fost hirotonit diacon, în urmă cu 65 de ani, chiar în Catedrala Mitropolitană din Imbros: „Din acel moment, Sfântul Apostol Bartolomeu a devenit ocrotitorul nostru ceresc”.

Sanctitatea Sa a mărturisit că l-a simțit de multe ori pe Sfântul Apostol Bartolomeu aproape în momentele dificile ale slujirii sale.

„Îl rugăm întotdeauna, cu dragoste și evlavie, pentru noi și pentru Biserică și mărturisim cu smerenie că, în momente critice atât pentru Biserică, cât și personale, am primit din partea sa un ajutor și o ocrotire deosebită”.

Dragoste profundă pentru locul natal

În continuare, Patriarhul Ecumenic a explicat de ce a ales să își serbeze onomastica în insula natală, deși acest lucru nu reprezintă o practică obișnuită pentru un Patriarh al Constantinopolului, arătând că „dragostea profundă pentru locul natal a biruit orice ezitare”.

Patriarhul a vorbit și despre speranțele comunității din Imbros, care traversează în prezent o perioadă de revigorare, amintind de reînființarea școlilor primare și secundare în anul 2013, respectiv 2016 pentru minoritatea greacă de pe insulă.

„Imbrosul, după mulți ani grei și plini de lacrimi se străduiește în ultimii ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin sprijinul binevoitor al autorităților statului turc contemporan și prin colaborarea prietenească a administrației locale, să pășească spre o nouă înflorire socială și duhovnicească”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Legături neîntrerupe care unesc cele trei Biserici

Patriarhul Ecumenic le-a mulțumit Patriarhilor Daniel al României și Daniil al Bulgariei pentru prezența la sărbătoare.

„Prezența Preafericirilor Voastre evidențiază legăturile neîntrerupte ale iubirii frățești în Hristos care unesc cele trei Biserici ale noastre”.

„Vă mulțumim din adâncul inimii pentru că ați primit cu bunăvoință invitația noastră și ați venit ca purtători ai păcii Domnului”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Mesaje de felicitare

În cadrul evenimentului au fost transmise și mesaje oficiale dedicate aniversării Patriarhului Ecumenic. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost prezentat de pr. Mihai Mușat, iar mesajul Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice a fost prezentat de Înaltpreasfințitul Părinte Emanuel.

De asemenea, Arhiepiscopul Nectarie de Anthedon a transmis un mesaj de felicitare Sanctității Sale.

Manifestările de la Imbros au marcat atât sărbătoarea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, cât și aniversarea a 35 de ani de la alegerea Sanctității Sale Bartolomeu în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului. Totodată, Mitropolia de Imbros și Tenedos aniversează anul acesta 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros.

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Foto credit: Arhim. Andrei Anghel