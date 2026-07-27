Mitropolitul Antonie spune că Biserica Ortodoxă Română a fost „deportată” din Basarabia în timpul ocupației sovietice

„Noi, cei care suntem în Mitropolia Basarabiei, știm care a fost nedreptatea făcută instituției noastre. A fost deportată la fel cum au fost deportați atâția consângeni de ai noștri”, a declarat Mitropolitul Antonie al Basarabiei într-un interviu pentru TVR Moldova.

În acest context istoric, recunoașterea oficială a reînființării Mitropoliei Basarabiei de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a reprezentat un moment de bucurie, pentru că s-a făcut dreptate, a spus Înaltpreasfinția Sa, amintind că a fost implicat personal în demers, alături de Vlad Cubreacov și Elisei Secrieru, avocat.

În interviul acordat jurnalistei Lilia Țurcanu, Înaltpreasfinția Sa a făcut referire și la conceptul de canonicitate, despre care se vorbește destul de mult în mediul online și în presa de dincolo de Prut.

„Nu trebuie multă pregătire, doar să-ți placă istoria și să te uiți atent la ce s-a întâmplat pe parcursul istoriei în acest spațiu”, a spus părintele mitropolit. „Rădăcinile noastre în istorie coboară adânc, adânc, ne ducem până la propovăduirea Sfântului Apostol Andrei.”

Planuri de viitor

De asemenea, Mitropolitul Antonie și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog cu structura ecleziastică a Patriarhiei Moscovei, pe baza concluziilor unei întâlniri din 1999 dintre reprezentanții Patriarhiei Române și ai Patriarhiei Moscovei, când „s-a stabilit să se treacă de la ură și confruntare la înțelegere și colaborare”.

„Cred că, dacă va exista această dorință și înțelepciune, vom reuși cel puțin să avem o înțelegere”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, explicând că simte nevoia reducerii urii propagate în mediul online, din care nu are nimeni de câștigat.

Ca planuri de viitor, Părintele Mitropolit Antonie a menționat că-și dorește dinamizarea activităților pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educaționale ale Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia, realizarea unei liste a celor persecutați și martirizați în timpul ocupației sovietice și recuperarea pe căi legale a patrimoniului Bisericii Ortodoxe Române spoliat de Imperiul Sovietic.

Preoții din micile parohii, misionari jertfelnici

Mitropolitul Basarabiei a transmis și un mesaj special preoților din comunitățile mici și sărace.

„Avem un sprijin care vine din partea Guvernului României, încercăm cumva să-i sprijin, dar e adevărat, mai ales când e vorba de parohii mici, acești preoți chiar sunt adevărați misionari jertfelnici”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Nădăjduim să găsim și alte forme de a-i sprijini, de a-i ajuta, de a-i încuraja. Mulțumesc tuturor celor care, în condițiile noastre, își fac datoria cinstit în aceste parohii mici.”

Secularizarea post-sovietică și chemarea de la Hristos

În plan pastoral-misionar, Înaltpreasfinția Sa a precizat că și-ar dori ca slujitorii Domnului să ajungă și la cei care stau departe de Biserică, în multe cazuri această atitudine fiind „o consecință a regimului sovietic, pentru că știm că cei care mergeau la biserică erau persecutați și unii au moștenit această stare”.

„Dumnezeu lucrează cu fiecare suflet în parte. Depinde de sufletul respectiv dacă are această deschidere ca să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în sufletul lui. Dar cred că fiecare om are în viața lui un moment când simte această chemare, aude acea bătaie tainică a lui Hristos la inima lui și își deschide inima și își schimbă viața”, a adăugat părintele mitropolit.

Ideal ar fi ca această deschidere către Dumnezeu din sufletul omului să apară la tinerețe, a adăugat Mitropolitul Basarabiei: „Este mult mai bine, pentru că e un mare avantaj ca tânărul să crească și să se sprijine în credință”.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei