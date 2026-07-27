Ostașii Moldovei au fost cinstiți la 550 de ani de la Bătălia de la Războieni

Eroii căzuți în Bătălia de la Războieni au fost cinstiți sâmbătă în comuna nemțeană cu același nume, la 550 de ani de la confruntarea dintre oastea condusă de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și oștirea otomană.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat sâmbătă seară o slujbă de pomenire la troița ridicată în memoria ostașilor căzuți în lupta respectivă.

În aceeași zi, la Mănăstirea Războieni, a avut loc simpozionul „Valea Albă – 550 de ani”, dedicat evocării momentului istoric din anul 1476.

După slujba de pomenire și evocările istorice de la Troița Valea Albă, participanții au luat parte la Procesiunea cu Făclii, organizată pentru prima dată în cadrul Sărbătorii Războienilor.

Pomenire și ceremonii

Duminică, programul comemorativ a continuat la monumentul eroilor din Parcul comunal Războieni.

Ceremonia a inclus salutul Drapelului de Luptă, intonarea Imnului Național, serviciul religios, alocuțiuni ale oficialităților, depuneri de coroane și defilarea gărzii de onoare.

Momentul comemorativ a fost completat de un program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Virgil Gheorghiu” din Războieni și de ansambluri folclorice din județ și din localitățile învecinate.

Locul bătăliei a devenit mănăstire

Bătălia de la Războieni (Valea Albă) a avut loc în 26 iulie 1476, între oastea Moldovei condusă de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și armata otomană condusă de sultanul Mahomed al II-lea.

Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Războieni a fost ridicată de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în anul 1496, ca semn de recunoștință și pomenire pentru ostașii căzuți în această bătăli.

Manifestările religioase, culturale și comemorative au fost organizate de autoritățile locale și județene, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Academia Română.

Foto credit: Doxologia.ro / Adrian Sârbu