Săptămâna în imagini: 20 – 26 iulie 2026

Selecția de imagini a săptămânii trecute aduce în prim-plan momentele de sărbătoare dedicate Sfântului Ilie, Sfintei Maria Magdalena și Maicii Domnului Prodromița, dar și un moment aniversar important: ziua de naștere a Patriarhului Daniel.
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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Selecția de imagini a săptămânii trecute aduce în prim-plan momentele de sărbătoare dedicate Sfântului Ilie, Sfintei Maria Magdalena și Maicii Domnului Prodromița, dar și un moment aniversar important: ziua de naștere a Patriarhului Daniel. Cea…
Medicii voluntari ai Paraclisului Catedralei Naționale au consultat gratuit 500 de botoșăneni, în perioada 21-24 iulie, în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate”. Activitățile au avut loc în localitățile Hlipiceni, Dragalina și Victoria, precum și în…
Evenimentele dedicate hramului Parohiei „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” din Capitală au început sâmbătă cu aducerea în procesiune a unui fragment din moaștele Sf. Maria Magdalena și au continuat cu un spectacol de teatru…
„Venim la Sfânta Ana ca la bunica noastră sfântă. Fiind bunica după trup a Domnului Hristos, sigur că rugăciunea ei înaintea Domnului are mare trecere”, a spus Protos. Diodor Șchiopu, egumenul Schitului „Sf. Ana” de…
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit duminică despre credința prin care omul primește ajutorul lui Dumnezeu în situații imposibile. Din sobor au făcut parte Arhim. Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale…