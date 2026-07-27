Săptămâna în imagini: 20 – 26 iulie 2026

Selecția de imagini a săptămânii trecute aduce în prim-plan momentele de sărbătoare dedicate Sfântului Ilie, Sfintei Maria Magdalena și Maicii Domnului Prodromița, dar și un moment aniversar important: ziua de naștere a Patriarhului Daniel.

Hramul Bisericii Sfântul Ilie din Câmpulung-Muscel, ctitorită în anul 1626, 20 iulie 2026. Foto credit: Filip Scarlat
O fetiță se închină icoanei Sfântului Nicolae din Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Cernica. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Zi de mare sărbătoare și bucurie duhovnicească la Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul din Londra, 20 iulie 2026. Foto credit: Cristina Zaharescu
Un copil așteaptă să primească Sfânta Împărtășanie în Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Cernica, 20 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Alături de Hristos: Patriarhul Daniel a aniversat împlinirea vârstei de 75 de ani, 22 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Liniște. Rugăciune. Lumină. 22 iulie 2026. Foto credit: Delia Nechifor
Tinerii aflați în Tabăra de la Nemțișor au participat la parada steagurilor, 22 iulie 2026. Foto credit: Facebook / Tabăra Nemțișor
O fetiță primește Sfânta Împărtășanie la Biserica „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena” din municipiul Onești, 22 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O credincioasă se închină icoanei Maicii Domnului Portărița la hramul Mănăstirii Pantocrator din Teleorman, 22 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
„Rădăcinile noastre sunt mereu în pământ, dar privirea și inima sunt către cer” –Mănăstirea Cota 1000, Arhiepiscopia Târgoviștei. Foto credit: Preoteasa Georgiana Olteanu
Copii și tineri participă la lansarea cărții „Gânduri de la Nemțișor, din Poiana Prieteniei – opt dialoguri pentru tineri” în cadrul Taberei Nemțișor. Foto credit: Facebook / Tabăra Nemțișor
Chipul Sfântului Simeon Stâlpnicul, luminat de o rază la Parohia Sfântul Simeon Stâlpnicul din Coșnea, județul Bacău. Foto credit: Pr. Daniel Apostoaie
Imagine din timpul unui parastas săvârșit în Parohia Măgirești din județul Bacău, 25 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Maica Domnului Prodromița a fost cinstită la Schitul Prodromu din Sfântul Munte de sărbătoare sa pe stil vechi, 25 iulie 2026. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Credincioși din Transilvania, îmbrăcați în straie populare la Sfânta Liturghie, 25 iulie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Darius Echim
Chipul unui monah de la mănăstirea athonită Hilandar, unde a fost cinstită icoana Maicii Domnului Trihirussa, 25 iulie 2026. Foto credit: Mănăstirea Hilandar / Monahul Milutin
Catedrala Națională, în peisajul urban al Bucureștiului. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Moment din timpul Sfintei Liturghii la Parohia Laura din Vicovu de Sus, în ziua resfințirii, 26 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Episcopul Sofian Brașoveanul și doi ipodiaconi în timpul Sfintei Liturghii oficiate în Parohia „Buna Vestire și Sf. Prooroc Ilie“ din Kassel, Germania. Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul
Cadru nocturn la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Kavala, Grecia. Foto credit: Vlad Mario Aschembrener
Închinare la o icoană unică a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus de mână, aflată la Mănăstirea Sihăstria Voronei. Foto credit: Corina Anghel
Episcopul vicar Damaschin Dorneanul, la slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sfântul Gheorghe”, Vicovu de Sus, 26 iulie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific cădește icoana Mântuitorului la Mănăstirea Radu Vodă din București, 26 iulie 2026. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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