Hramul Mănăstirii Negru Vodă: Pelerinii l-au cinstit pe Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel

Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, județul Argeș, și-a sărbătorit duminică hramul închinat Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, prilej cu care numeroși pelerini au venit să se închine la moaștele sfântului.

Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la altarul exterior din incinta mănăstirii.

Dăruiește mult ajutor familiilor

Ierarhul a vorbit în predică despre viața și nevoințele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, evidențiind darurile pe care acesta le revarsă și astăzi asupra celor care îi cer ajutorul cu credință.

„L-am cinstit, cu toată dragostea și cu toate puterile noastre, pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de aici, din Muscel, care a trăit aici în părțile acestea, s-a nevoit în pustnicie, Dumnezeu l-a învrednicit de mari daruri încă din vremea cât trăia aici, pe pământ, dar și după aceea și după trecerea sa în rândul sfinților, astfel încât și astăzi revarsă tămăduiri și dăruiește mult ajutor familiilor, copiilor, oamenilor care au nevoie de liniște”, a spus Preasfințitul Părinte Siluan.

Episcopul Ungariei a amintit și că Sfântul Ioanichie este un sprijin pentru cei care se confruntă cu diferite dependențe, subliniind că „între multele daruri pe care Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel le-a primit de la Bunul Dumnezeu și le împărtășește cu generozitate tuturor credincioșilor care vin și se închină la racla Sfintelor sale moaște se află și ajutorul oferit celor aflați în astfel de încercări”.

La finalul Sfintei Liturghii, starețul Mănăstirii Negru Vodă, arhimandritul Ieronim Gheorghiță, i-a oferit Preasfințitului Părinte Siluan o icoană cu Maica Domnului, în semn de recunoștință pentru prezența și slujirea la hramul așezământului monahal.

Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel a trecut la Domnul în anul 1638, după trei decenii de nevoință într-o peșteră de pe Valea Dâmboviței.

Moaștele sale au fost descoperite în anul 1944 de egumenul Mănăstirii Cetățuia Negru Vodă, iar canonizarea sa a fost proclamată local în data de 26 septembrie 2009.

Din 20 ianuarie 2013, cinstitele sale moaște se află la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, unde sunt așezate spre închinarea credincioșilor.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului