Hristos continuă să ne hrănească și astăzi – prin Sf. Euharistie, spune PS Iachint de Pacific

„Hristos continuă să ne hrănească și astăzi” – prin Sfânta Euharistie, a spus duminică, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

„Hristos ne hrănește cu Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, cu Trupul și Sângele Său”, a continuat părintele arhiereu vicar, amintind și faptul că, în mod simbolic, Sf. Euharistie se obține din cinci prescuri – numărul pâinilor înmulțite de Hristos.

„În fiecare fragment din Sfânta Împărtășanie fiind deplin Trupul și Sângele Domnului, care ne sunt suficiente pentru a ne mântui și pentru a vedea mai mult decât au înțeles apostolii: că Hristos este Mântuitorul și că învățătura Lui este mântuitoare, și că doar urmându-L vom ajunge să ne asemănăm cu Dumnezeu și vom împlini sensul existenței noastre”, a explicat ierarhul.

„Aduceți-le la Mine!”

Preasfinția Sa a explicat și cererea Mântuitorului Iisus Hristos: „Aduceți-le la Mine!” Din acest îndemn „trebuie să învățăm că tot ce avem — dar absolut tot ce posedăm și avem ca bun material în viața noastră — este de la El și trebuie să le consumăm prin învățătura Lui. Să le primim cu recunoștință, să mâncăm cu recunoștință înclinându-ne înaintea meselor”.

„Să le oferim cu recunoștință, dându-le și altora ca milostenie și ca dragoste”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a amintit că Hristos, primind pâinile și peștii, a privit la cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit mulțimilor.

„Aceasta este ordinea: mai întâi privim la cer, privim la Donatorul nostru, Cel care ne binecuvântează cu atât de multe daruri — Domnul Dumnezeu, de la care avem viața, sănătatea, timpul acesta (pe care, din păcate, uneori îl risipim, îl neglijăm, îl desconsiderăm). Iar Părintele Arsenie Papacioc spunea să nu ne jucăm cu timpul, pentru că el zboară și nu se mai întoarce”, a spus ierarhul.

„Noi, înainte să împărțim ceva, ne rugăm lui Dumnezeu mulțumindu-I că avem ce să împărțim și Îi dăm slavă pentru binele pe care putem să-l facem cu aceasta. Este motivul pentru care noi, în amintirea celor plecați dintre noi (deci a celor adormiți), mai întâi de a împărți pachetele în semn de pomană pentru cei adormiți, le ducem la biserică, pentru ca preotul să le binecuvânteze și să le sfințească.”

„Și așa ele devin semne ale unei iubiri care merge în veșnicie, în Împărăția lui Dumnezeu, biruind moartea și orice răspântie ar fi între noi și ceilalți”, a subliniat Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

Pâine împărțită, pâine înmulțită

„Pâinea doar după ce a fost împărțită, oferită, s-a transformat într-o pâine înmulțită și miraculoasă, capabilă să hrănească cu îndestulare peste 5.000 de oameni”, a mai ierarhul.

„O personalitate din secolul trecut spunea că omul a învățat să împartă atomul, dar nu a învățat încă să împartă pâinea. Pâinea aceasta care a reușit să sature 5.000 de bărbați, împreună cu soțiile și cu copiii lor, a putut să-i sature pe toți aceștia doar după ce a fost frântă, după ce a fost împărțită.”

„Deci să nu ne imaginăm că această minune a înmulțirii pâinilor a făcut ca, dintr-odată, pustia aceea să fie umplută de zeci de mii de pâini, ci oamenii se săturau cu fărâmiturile, cu bucățelele acelea pe care Hristos le rupea din pâini — din puținele pâini — și pe care le împărțea cu dragoste”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Deci, iubiți credincioși, credința și dragostea sunt cele care ne ajută să vedem sensul tuturor bunurilor materiale pe care noi le avem.”

Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă