Parohul unicei biserici românești din Istanbul despre Mircea Lucescu: Sportiv de succes, intelectual rafinat și ctitor

Părintele Sergiu Marcel Vlad, parohul unicei biserici românești din Istanbul, l-a descris miercuri pe Mircea Lucescu ca fiind un „sportiv de succes, antrenor strălucit, intelectual rafinat și ctitor”.

„Vestea trecerii la cele veșnice a domnului Mircea Lucescu ne-a întristat profund, marcând despărțirea noastră de o personalitate complexă”, a declarat preotul pentru Basilica.ro.

Părintele parohiei românești din Istanbul a arătat că, „de-a lungul unei activități remarcabile, domnia sa s-a distins prin profesionalism, fiind un adevărat lider care a contribuit în mod esențial la promovarea valorilor autentice ale sportului la nivel mondial”.

Interesat de nevoile Bisericii

Referindu-se la implicarea în viața Bisericii, părintele Sergiu Marcel Vlad a spus că Mircea Lucescu „a avut o contribuție semnificativă privind darea în folosință, în anul 2004, a Bisericii Sfânta Muceniță Paraschevi din cartierul Hasköy, Istanbul, pentru comunitatea românească din acest oraș”.

„Lăcașul de cult, ctitorit de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu prin rezidire din temelie în anul 1692, a beneficiat de ample lucrări de restaurare, realizate prin grija domnului Mircea Lucescu și a familiei sale”, a adăugat preotul.

„Domnia sa a manifestat un interes constant față de nevoile și provocările Bisericii și ale comunității românești din Istanbul”.

De asemenea, „în anul 2002, a intervenit pe lângă autoritățile locale din Istanbul, contribuind în mod decisiv la obținerea unui teren de aproximativ 3000 mp, destinat cimitirului românesc din acest oraș”, a menționat slujitorul român.

Apropiat de viața comunității

Părintele Sergiu Marcel Vlad a precizat că „domnul Lucescu a rămas apropiat de viața comunității până în ultimele sale momente, ultima sa vizită având loc în luna septembrie a anului 2025”.

Antrenorul Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, a trecut la Domnul marți, la vârsta de 80 de ani. Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe, apreciind „tactul său pedagogic, cultura sa deosebită și comunicarea deschisă și onestă care i-au atras respectul și prețuirea tuturor celor care l-au cunoscut”.

Trupul neînsuflețit al marelui antrenor român va fi depus până vineri, ziua înmormântării sale, la stadionul Arena Națională, unde cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu pot să o facă potrivit unui program stabilit de Federația Română de Fotbal.

Sursă foto: Pr. Sergiu Marcel Vlad