Procesiune cu moaștele Sfintei Arghira la unica parohie românească din Istanbul

Sfânta Muceniță Arghira a fost cinstită joi la Biserica „Sfânta Muceniță Paraschevi” din cartierul Hasköy, unica parohie românească din Istanbul.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ștefan, Mitropolit de Kallipolis și Madytos (Patriarhia Ecumenică), în lăcașul de cult în care se păstrează moaștele sfintei.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au slujit arhimandritul Tronului Ecumenic, Alexios Demirtzis, și părintele Sergiu Vlad, parohul comunității românești din Istanbul.

Slujba a fost oficiată în limbile greacă și română, pentru credincioșii greci și români prezenți. După încheierea Sfintei Liturghii, a avut loc procesiunea tradițională cu moaștele Sfintei Mucenițe Arghira, până la mormântul acesteia, aflat în apropierea lăcașului de cult.

Au participat la procesiune Consulul general al României la Istanbul, Mariana-Mădălina Cotar, membri ai comunității românești din zonă, pelerini din Istanbul și din Grecia, precum și membri ai Consiliului bisericesc, sub președinția diaconiței Rafaílka Kioutsouknil.

Biserica „Sfânta Muceniță Paraschevi” din cartierul Hasköy, Istanbul, este ctitoria Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Construit în anul 1692, lăcașul de cult a beneficiat de ample lucrări de restaurare, unele dintre ele sprijinite și de antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, care a trecut la Domnul la începutul lunii aprilie.

