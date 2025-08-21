Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină copiii din localitățile afectate de inundații pentru a merge pregătiți la școală

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul de Asistență Socială și Medicală, respectiv Departamentul Activități de Tineret (ATOS) din cadrul Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață și Tabere, sprijină copiii din Broșteni, Ostra, Frasin și Stulpicani, localități afectate grav de inundațiile din 27-28 iulie 2025.

Astfel, Arhiepiscopia participă la campania „Fii solidar! Împreună redăm speranța” inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin care se urmărește achiziționarea de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare, pentru copiii din zona afectată de inundații.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a donat ghiozdanele, iar Arhiepiscopia a asigurat obiectele de papetărie pe care orice elev ar trebui să le aibă la începutul lui septembrie: penare, instrumente de scris (stilou, pixuri cu diferite culori, creion, corector), caiete de diferite dimensiuni, bloc de desen, creioane colorate, acuarele și carioci, plastilină, hârtie colorată, truse geometrice și alte accesorii (riglă, ascuțitoare, radieră etc).

Totodată, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților demarează cea de-a patra ediție a Campaniei „Pași mici, visuri mari”, prin care își propune să sprijine un număr cât mai mare de copii din familii vulnerabile din cuprinsul eparhiei.

Conturi și Contact pentru Donații

Pentru a sprijini eforturile de ajutorare a sinistraților și pentru derularea altor acțiuni filantropice, se poate dona în următoarele conturi:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca: Banca Comercială Română – Sucursala Suceava

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților