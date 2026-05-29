Pastorala de Rusalii pentru românii din Europa Occidentală și Meridională: Omul modern riscă să piardă comuniunea reală

În Pastorala de Rusalii adresată românilor din Europa Occidentală și Meridională, ierarhii mitropoliei atrag atenția că „în mijlocul zgomotului continuu al lumii moderne, omul riscă să piardă tocmai comuniunea adevărată”.

Pornind de la cuvintele Scripturii „Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt” (Fapte 2, 4), pastorala arată că darul Duhului Sfânt este destinat tuturor celor care caută comuniunea cu Dumnezeu.

„Aceasta este prima mare taină a Cincizecimii: omul nu mai trăiește singurătatea despărțirii de Dumnezeu, ci bucuria comuniunii cu El. Duhul Sfânt coboară pentru a vindeca frica, pentru a lumina întunericul inimii și pentru a transforma viața omului dinlăuntru”.

Contrastul dintre Turnul Babel și Rusalii

Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale subliniază și semnificația contrastului dintre Turnul Babel și Rusalii.

„La Babel, oamenii vorbeau aceeași limbă și totuși nu se mai înțelegeau, pentru că fiecare căuta propria slavă: Haidem să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă (Facere 11, 4). În ziua Rusaliilor, apostolii vorbesc limbi diferite, dar toți îi înțeleg, pentru că nu se propovăduiesc pe ei înșiși, ci vestesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu (Fapte 2, 11)”.

„Acolo unde egoismul desparte, Duhul Sfânt aduce comuniune. Acolo unde omul caută să se înalțe pe sine, apare dezbinarea. Dar acolo unde iubirea devine temelia vieții, cuvântul ajunge la inimă, chiar și dincolo de orice graniță sau limbă”.

Ierarhii atrag atenția că provocările lumii contemporane fac mesajul Rusaliilor mai actual ca oricând: „Atunci când cuvântul este folosit pentru a domina, pentru a răni sau pentru a căuta propria afirmare, lumea se apropie din nou de Babel”.

Rolul femeii creștine în familie

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, ierarhii români aduc un omagiu femeilor care păstrează și transmit valorile credinței în familie și comunitate.

„Multe femei creștine poartă în tăcere această lucrare a iubirii și a credinței: mame care își cresc copiii în dragoste de Dumnezeu, bunici care păstrează vie memoria credinței, soții care susțin prin rugăciune și răbdare viața familiei, tinere care caută frumusețea unei vieți curate și luminoase în Hristos”.

Sinodul mitropolitan îi îndeamnă pe credincioși să sprijine proiectele pastorale, misionare și sociale ale Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, amintind că „nimic nu face Biserica mai puternică decât iubirea lucrătoare prin milostenie”, potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur.

„Fie ca Harul Preasfântului Duh, Care S-a pogorât peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc și a umplut lumea de lumina cunoașterii lui Dumnezeu, să se sălășluiască și în inimile noastre, aducând pace, unitate, înțelepciune și înnoire duhovnicească tuturor celor care Îl caută cu credință și cu dragoste”, au transmis la final ierarhii din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale.

Pastorala de Rusalii a ierarhilor din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro