Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală, datorită campaniei „+500 de motive să zâmbească” organizată de Arhiepiscopia Iașilor.

Inițiativa este coordonată de Departamentul Minorități, din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor.

„La început de an școlar, fiecare copil are nevoie nu doar de rechizite, ci și de o rază de speranță și bucurie. Prin această campanie vrem să fim alături de cei care, din lipsuri materiale, nu pot să-și pregătească singuri ghiozdanul”, a declarat pr. inspector Alexandru Baciu, coordonatorul Departamentului Minorități.

Un gest mic poate însemna mult

Orice contribuție, indiferent de valoare, se transformă în sprijin concret pentru un copil care pornește în noul an școlar, afirmă inițiatorii campaniei.

„Ne dorim ca, în prima zi de școală, acești copii să simtă că nu sunt singuri și că cineva crede în ei. Bucuria lor este cel mai frumos răspuns la implicarea noastră”, spune Dan Zăhărescu, referent al Departamentului Minorități.

Cum puteți sprijini această inițiativă?

Donații în contul bancar RO51RNCB0178181068520001 (RNCBROBU), cu mențiunea „rechizite”;

Contact telefonic sau WhatsApp la numerele 0745 264 801 și 0754 786 828;

Aducerea personală a unui rucsac cu rechizite la sediul Departamentului (detalii disponibile prin mesaj privat);

Aducerea personală a unui rucsac cu rechizite la sediul Departamentului (detalii disponibile prin mesaj privat); Donații online, accesând această platforma dedicată.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro