Fostul duhovnic al Mănăstirii Ciolpani a fost comemorat la șapte ani de la trecerea sa la Domnul

Părintele arhimandrit Emilian Panait, fostul duhovnic al Mănăstirii Ciolpani din județul Bacău, a fost comemorat la împlinirea a șapte ani de la trecerea sa la Domnul.

Evenimentul comemorativ a început cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în biserica Mănăstirii Ciolpani.

La slujbă au participat obștea mănăstirii, numeroși clerici care l-au avut duhovnic pe părintele Emilian Panait și câteva sute de pelerini veniți să îi cinstească memoria.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba Parastasului la mormântul părintelui arhimandrit Emilian Panait, aflat în apropierea bisericii mănăstirii.

Iubitor de liturghie

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit despre lucrarea duhovnicească a părinților duhovnicești și despre rolul lor de mijlocitori înaintea lui Dumnezeu: „Sunt sfinți știuți și neștiuți. Sfinți care s-au născut și care trăiesc cu viață de sfințenie, întreaga lor viață și nu sunt pomeniți în calendar”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat dragostea părintelui Emilian Panait pentru Sfânta Liturghie și pentru slujirea lui Dumnezeu.

„Era un om iubitor de liturghie. Când ești iubitor de liturghie înseamnă că ești iubitor de Dumnezeu, Care se dăruiește, se împarte și niciodată nu se desparte, se mănâncă și niciodată nu se epuizează”.

„De șapte ani cred că slujește în soborul din Liturghia Cerească, slujită de Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Toate rugăciunile și amintirile noastre se unesc ca un buchet astăzi și le punem respectuos pe mormântul lui în semn de prețuire și de cinstire pentru că majorității celor de aici le-a arătat drumul către Împărăția lui Dumnezeu”, a subliniat Arhiepiscopul Ioachim.

Un om cu totul al rugăciunii

În cadrul manifestărilor a fost prezentat și volumul „Părintele Emilian – un iubitor al Liturghiei”, apărut anul acesta la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Prezentarea cărții a fost realizată de părintele arhimandrit Pimen Costea, unul dintre fiii duhovnicești ai părintelui Emilian, care a evidențiat principalele trăsături ale personalității sale.

„A fost un om cu totul al rugăciunii. A fost un om al adevărului, un om al fidelității, un om al duhului. Al duhului în sensul că era total lipsit de vreo pretenție materială. A pus absolut totul în slujba bisericii”.

Stavrofora Lucia Chirvase, stareța Mănăstirii Ciolpani, a mulțumit ierarhilor, clericilor și pelerinilor pentru participare și și-a exprimat convingerea că părintele Emilian continuă să se roage pentru obștea monahală și pentru ucenicii săi.

Arhimandritul Emilian Panait

Părintele arhimandrit Emilian Panait s-a născut la data de 28 aprilie 1929 în comuna Piscu, județul Galați. În data de 2 iunie 1949 a fost închinoviat ca frate la Mănăstirea Bogdana, județul Bacău, iar trei ani mai târziu a fost tuns în monahism în cadrul așezământului monahal.

În anul 1958 a fost hirotonit preot și hirotesit duhovnic. Timp de mai multe decenii a fost preot la mai multe mănăstiri și biserici din zonă, iar în anul 1987 a devenit stareț al Mănăstirii Runc-Bacău. În această calitate a contribuit semnificativ la reînființarea așezământului monahal de maici de la Ciolpani și la construcția noii biserici.

A trecut la Domnul în data de 2 iunie 2019, după o viață dedicată slujirii Bisericii și formării duhovnicești a numeroșilor săi fii și fiice duhovnicești.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului