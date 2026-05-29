Un elev al Seminarului Teologic de la Curtea de Argeș a obținut locul I la un concurs internațional de șah la Pitești

Municipiul Pitești a găzdui între 22 și 24 mai un concurs internațional de șah la care au participat pete 300 de concurenți. Locul I a fost câștigat de un elev al Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” de la Curtea de Argeș.

Potrivit Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, tânărul Pătru Mihai din clasa a 9-a B a fost surpriza Open-ului Internațional, câștigând șapte partide.

Participanții înscriși la concurs au avut vârsta cuprinsă între 5 și 87 de ani, fiind din întreaga țară, alături de invitați de prestigiu ai șahului internațional.

Concursul a fost organizat de Clubul de Șah „ALFIL” Pitești, în parteneriat cu Centrul Cultural Pitești, în cadrul zilelor municipiului.

Competiția, coordonată de instructorii de șah ing. Andrei Rădulescu și dr. Ovidiu Stancu, a oferit participanților un program variat, cu turnee dedicate copiilor, părinților și bunicilor, precum și competiții de șah rapid, blitz și Fischer Random 960, precizează Primăria Municipiului Pitești.

